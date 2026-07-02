Γαστρονομικά cooking show από τη Lucia’s Farm στα super market Χαλκιαδάκης με τον Chef Βασίλη Πατσή !

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα διαδραστικά γαστρονομικά cooking show που διοργάνωσε η Lucia’s Farm σε επιλεγμένα καταστήματα των super market Χαλκιαδάκης στο Ηράκλειο και τα Χανιά.

Πρωταγωνιστής των εκδηλώσεων ήταν ο καταξιωμένος και αγαπητός Chef Βασίλης Πατσής, ο οποίος «μάγεψε» το καταναλωτικό κοινό της Κρήτης με τις μοναδικές δημιουργίες του.

Οι καταναλωτές που βρέθηκαν στα καταστήματα Χαλκιαδάκης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ασύγκριτη ποιότητα, τη φρεσκάδα και τη γεμάτη γεύση των προϊόντων της Lucia’s Farm. Ο Chef Βασίλης Πατσής δημιούργησε ζωντανά ανατρεπτικές και πεντανόστιμες συνταγές, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τη ποιότητα και τη γεύση των προιόντων της lucia’s Farm.

Κατά τη διάρκεια των cooking show το κοινό δοκίμασε τις γευστικές προτάσεις του Chef, ενημερώθηκε για τις αειφόρες μεθόδους καλλιέργειας της Lucia’s Farm και έλαβε έξυπνα tips για το πώς μπορεί να απογειώσει την καθημερινή του μαγειρική με αγνά υλικά.

Η ενέργεια αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Lucia’s Farm να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και τη διαρκή επένδυση των Super Market Χαλκιαδάκης στο να προσφέρουν στους πελάτες τους ξεχωριστές, βιωματικές εμπειρίες αγορών και προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους.

Η Lucia’s Farm και τα Super Market Χαλκιαδάκης ευχαριστούν θερμά το κοινό του Ηρακλείου και των Χανίων για τη θερμή υποδοχή και την ενθουσιώδη συμμετοχή του.