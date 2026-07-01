Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

Όλα ξεκίνησαν το 2007, όταν η Λόρι Ντένμαν πραγματοποίησε ένα ταξίδι τριών μηνών στην Ινδία

Η πρώτη φορά που η Λόρι Ντένμαν κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το σώμα της ήταν το 2010, όταν βρήκε έναν κεστώδη σκώληκα στην λεκάνη της, αφού είχε πάει στην τουαλέτα.

«Ήταν απολύτως αηδιαστικό, έμοιαζε με μια μικρή κορδέλα», είπε η 42χρονη από το Κάρντιφ, μιλώντας στο BBC.

Αυτό ήταν το πρώτο σύμπτωμα της νευροκυστικέρκωσης, μιας παρασιτικής λοίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία άφησε τη Λόρι με 38 παράσιτα στον εγκέφαλό της, προκαλώντας της έντονους πονοκεφάλους, επιληπτικές κρίσεις και ψύχωση.

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