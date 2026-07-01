Βενεζουέλα: Το απόκοσμο σκηνικό στον ουρανό του Καράκας - Ανατριχιαστικά βίντεο

Ο «αιματοβαμμένος» ουρανός στη Βενεζουέλα είναι αποτέλεσμα ενός φυσικού φαινομένου, αλλά πολλοί τον ερμηνεύουν ως κακό οιωνό.

Την ώρα που η Βενεζουέλα δεν έχει συνέλθει από τους φονικούς σεισμούς, που στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 2.000 άτομα - ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι - ένα απόκοσμο θέαμα ήρθε για να προκαλέσει νέο κύμα αγωνίας.

Ο ουρανός στο Καράκας πήρε ένα κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα το απόγευμα της Τρίτης (30/06), με τους πολίτες να μην μπορούν να αντιληφθούν αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

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