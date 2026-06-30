Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Τα πρώτα δείγματα γραφής για Τσίπρα, Καρυστιανού και το θρίλερ για την τρίτη θέση

Τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταγράφει μεταξύ άλλων η νέα δημοσκόπηση της MARC.

Τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταγράφει μεταξύ άλλων η νέα δημοσκόπηση της MARC που πραγματοποιήθηκε σε 1.239 άτομα το διάστημα 23-28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 61,2% δηλώνει πως είναι αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 25,5% πως είναι θετικά ή μάλλον θετικά τα δείγματα γραφής του Αλέξη Τσίπρα.

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