Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Τα πρώτα δείγματα γραφής για Τσίπρα, Καρυστιανού και το θρίλερ για την τρίτη θέση
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Τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταγράφει μεταξύ άλλων η νέα δημοσκόπηση της MARC.
Τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταγράφει μεταξύ άλλων η νέα δημοσκόπηση της MARC που πραγματοποιήθηκε σε 1.239 άτομα το διάστημα 23-28 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 61,2% δηλώνει πως είναι αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 25,5% πως είναι θετικά ή μάλλον θετικά τα δείγματα γραφής του Αλέξη Τσίπρα.
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