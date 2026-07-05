Νέα μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα: Τα έντομα στη Γη ίσως είναι τρεις φορές περισσότερα από όσα πιστεύαμε

Νέα επιστημονική έρευνα εκτιμά ότι στη Γη μπορεί να υπάρχουν έως και 20 εκατομμύρια είδη εντόμων, με περισσότερα από 18 εκατομμύρια να παραμένουν άγνωστα.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της βιολογίας είναι πόσα είδη ζώων υπάρχουν πραγματικά στον πλανήτη. Νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τα έντομα.

Όταν ο Carl Linnaeus δημιούργησε το σύστημα ταξινόμησης των ειδών τον 18ο αιώνα, είχε καταγράψει περίπου 4.200 είδη ζώων. Σήμερα έχουν περιγραφεί περίπου 1,5 εκατομμύριο είδη, ωστόσο οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γνωρίζουμε πόσα είδη υπάρχουν

Η καταγραφή των ειδών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι περιοχές όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες και η άνιση επιστημονική μελέτη διαφορετικών ηπείρων.

Έτσι, η πανίδα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής είναι πολύ καλύτερα καταγεγραμμένη σε σχέση με εκείνη της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι αδύνατο να προστατευθεί ένα είδος αν δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχει.

Έως και 20 εκατομμύρια είδη εντόμων

Μέχρι σήμερα, η επικρατέστερη επιστημονική εκτίμηση έκανε λόγο για περίπου 6 εκατομμύρια είδη εντόμων παγκοσμίως.

Η νέα μελέτη, όμως, ανεβάζει τον αριθμό μεταξύ 14 και 20 εκατομμυρίων ειδών, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερα από 18 εκατομμύρια ενδέχεται να μην έχουν ακόμη περιγραφεί επιστημονικά.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν περίπου 1,6 εκατομμύρια δείγματα εντόμων, τα οποία αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 54.000 είδη.

Τα δείγματα συλλέχθηκαν από 15 παγίδες στην προστατευόμενη περιοχή Área de Conservación Guanacaste στην Κόστα Ρίκα, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι παγίδες λειτούργησαν για περισσότερα από τέσσερα χρόνια και κάλυψαν διαφορετικά οικοσυστήματα, όπως τροπικά δάση, νεφοδάση και ξηρά δάση.

Οι παρασιτικές σφήκες έδωσαν την απάντηση

Για να υπολογίσουν πόσα είδη δεν καταγράφηκαν από τις παγίδες, οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στις παρασιτικές μικρογαστρίνες σφήκες.

Συνέλεξαν περίπου 1.500 κάμπιες που είχαν μολυνθεί από τις συγκεκριμένες σφήκες και εκτράφηκαν στο εργαστήριο, ώστε να ταυτοποιηθούν τα είδη που αναπτύσσονταν στο εσωτερικό τους. Με αυτόν τον τρόπο εντόπισαν συνολικά 1.414 είδη σφηκών από περισσότερα από 21.500 δείγματα, υπολογίζοντας πόσα είδη είχαν διαφύγει της αρχικής καταγραφής.

Η τεχνολογία βοηθά στην ανακάλυψη νέων ειδών

Η μελέτη αξιοποίησε επίσης τη μέθοδο του DNA barcoding, η οποία συγκρίνει μικρά τμήματα γενετικού υλικού με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Η τεχνική αυτή δεν περιγράφει από μόνη της νέα είδη, αλλά επιτρέπει στους επιστήμονες να εντοπίζουν πολύ πιο γρήγορα οργανισμούς που πιθανόν δεν έχουν καταγραφεί ποτέ.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι πληθυσμοί πολλών εντόμων μειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια είδη ενδέχεται να εξαφανιστούν πριν ακόμη ανακαλυφθούν και περιγραφούν από την επιστήμη, γεγονός που καθιστά την επιτάχυνση της έρευνας ιδιαίτερα σημαντική.