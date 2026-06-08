Επιστήμονες ανακάλυψαν παράξενο έντομο σε ελληνική σπηλιά και δεν μοιάζει με τίποτα από όσα ξέραμε

Το Καστελλόριζο είναι γνωστό για το τραχύ του ανάγλυφο, τις φυσικές σπηλιές, τους ελαιώνες και τις πευκόφυτες πλαγιές του

Μια ομάδα Ελλήνων εντομολόγων ταυτοποίησε ένα νέο είδος σπηλαιόβιας ακρίδας που ήταν κρυμμένο κάτω από το νησί του Καστελλόριζου.

Το είδος ονομάστηκε Dolichopoda balrogi, από το Μπαλρόγκ της μυθολογίας του J.R.R. Tolkien, και εντοπίστηκε σε βάθος μεγαλύτερο των 25 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη.

Το Καστελλόριζο είναι γνωστό για το τραχύ του ανάγλυφο, τις φυσικές σπηλιές, τους ελαιώνες και τις πευκόφυτες πλαγιές του. Παρά το γεγονός ότι καλύπτει μόλις 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το νησί φιλοξενεί ποικιλία υπόγειων οικοσυστημάτων, πολλά από τα οποία παραμένουν ελάχιστα εξερευνημένα λόγω της δύσκολης πρόσβασης.

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