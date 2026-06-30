Online gaming: Η ανάπτυξη, ο παράνομος τζόγος και η επόμενη μέρα

4th Greek Online Gaming Day: Ανάπτυξη της αγοράς, μάχη κατά του παράνομου τζόγου και θωράκιση της ακεραιότητας του αθλητισμού

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4th Greek Online Gaming Day, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πεντάστερο ξενοδοχείο Grand Hyatt. Η ημερίδα ανέδειξε τις σημαντικότερες προκλήσεις, ευκαιρίες και στρατηγικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα του online betting και gaming, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αλλά και στο σοβαρό πρόβλημα του παράνομου τζόγου.



Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Διαδικτυακών Παιγνίων (Hellenic Gaming Association – HGA) με τακτικά μέλη τις εταιρείες Novibet, Winmasters, NetBet, Fonbet και Interwetten, σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications και συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές.



Στην ημερίδα έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των ρυθμιστικών αρχών, των αδειοδοτημένων παρόχων, των εταιρειών τεχνολογίας, των νομικών και συμβουλευτικών εταιρειών, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και κορυφαία στελέχη και experts του κλάδου.



Ο πρόεδρος της HGA Χρήστος Παναγόπουλος στην εναρκτήρια ομιλία και παρουσίαση των θεματικών τόνισε μεταξύ άλλων: «To online Gaming δεν είναι τρόπος γρηγορού πλουτισμού ή εθισμού αλλά τρόπο ψυχαγωγίας. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Ο κλάδος έχει μεγαλώσει πολύ τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να είναι πολύ ενεργός κλάδος της οικονομίας της χώρας.



Ο κλάδος εδώ και πολλά χρόνια είναι αναπτυσσόμενος με προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Είμαστε κλάδος που φέρνει χρήματα τόσο στο κράτος όσο και στους επενδυτές του, έχοντας μεγάλους τζίρους. Οι εταιρείες απασχολούν πάρα πολύ κόσμο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι στην αιχμή της τεχνολογίας ως online μέσο, έχουν καλές αμοιβές και συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.



Ο κλάδος μας δεν είναι κάτι... δεύτερο. Ως εταιρείες που είμαστε στο Gaming γίνονται τζίροι και πρέπει να αποδίδονται φόροι στην πολιτεία, ειδικά σε μια εποχή που κάθε ευρώ είναι υπερπολίτιμο. Υπάρχει μεγάλος όγκος φορολόγησης και θέλουμε να μας ακούσουν όχι για να μειωθούν οι φόροι αλλά για να ισορροπήσουν κάποια άλλα πράγματα μέσα στον κλάδο και να τον προστατέψουν από το παράνομο στοίχημα. Έχει τρομερά ο παράνομος τζόγος, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες κινείται ένας τζίρος περί τα 2 δισ. που δεν φορολογούνται και απορροφούνται από την αγορά».



Κατά τον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς ανέφερε: «Ο παράνομος στοιχηματισμός είναι σημαντική απειλή. Βλάπτει την πολιτεία, η οποία χάνει φόρους, ζημιώνει τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως και τους ίδιους τους παίκτες. Ουσιαστικά είναι το λίπασμα για την χειραγώγηση των αγώνων.



Τα στημένα παιχνίδια συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τον παράνομο στοιχηματισμό. Στις νόμιμες εταιρείες μπορεί να γίνει μια ιχνηλάτηση, όμως στα παράνομα υπάρχει πλήρες σκοτάδι, οπότε δεν μπορεί να γίνει κάποια έρευνα. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα, δίχως σύνορα και χρειάζεται διεθνής συνεργασία. Η αντιμετώπιση αυτών των απειλών είναι... ομαδικό άθλημα και χρειάζεσαι συμπαίκτες, με τους οποίους πρέπει να αναπτύξεις εμπιστοσύνη.



Όσον αφορά τη φορολογία των κερδών, ένα κομμάτι πηγαίνει στον αθλητισμό. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν στα 66 εκατομμύρια και πλέον στα 80. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε από την άνοδο που υπάρχει στον αθλητισμό τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και στις Εθνικές μας ομάδες».



Την εκδήλωση συντόνισε ο νομικός και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδης. Η αρχή έγινε με τις εισαγωγικές ομιλίες του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιου για τη Φορολογική Πολιτική Δημήτρη Μαρκόπουλου, του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, του προέδρου της Hellenic Gaming Commission Αντώνη Βαρθολομαίου και του Προέδρου Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου Παναγιώτης Τρισόκκα.



Ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε κατά την ομιλία του: «H αγορά του online gaming αποτελεί από τους ταχύτερα ανεπτυσσόμενους φορείς της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας. Δεν ειναι απλά ψυχαγωγία αλλά ένα πολύπλοκο οικοσύστημα. Τα τελευταία χρόνια η αγορά έχει μετατοπιστεί σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Ακολουθεί τις νόρμες της ψηφιακής συλλογικής εξέλιξης. Όπως όλη η κοινωνία πηγαίνει ψηφιακά έτσι και η Κυβέρνηση μας έχει κάνει μεγάλα ψηφιακά άλματα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο είναι εντυπωσιακές και στο μέλλον αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω σύγκλιση με την εικονική πραγματικότητα. Έχετε μεγάλες προκλήσεις. Την προστασία προσωπικών δεδομένων παικτών, αντιμετώπιση του hacking και του cheating και κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό που είναι η προστασία ανηλίκων».



Επίσης ο Υπουργός αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε επεξηγώντας μερικές από τις διατάξεις του και τόνισε ότι είναι πάντα «ανοιχτός» σε διαβούλευση με την αγορά προκειμένου όπου κι αν χρείαζεται να γίνουν οι απαραίτητες συνέργειες για ακόμα καλύτερη προσαρμογή της αγοράς.



Από την πλευρά του ο κ. Πιτσιλής ανέφερε: «Όλο και πιο σημαντικό είναι το ζήτημα της προστασίας των παικτών. O τομέας εξελίσσεται ραγδαία τεχνολογικά και όπου υπάρχει αυτή η εξέλιξη είναι πιο δύσκολη η νομοθέτηση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κανόνες που θα προβλέπουν δίκαιη φορολόγηση και θα δίνουν σε εμάς τα απαράιτητα εργαλεία ελέγχου. Η νέα διάταξη που ψηφίστηκε ευθυγραμμίζει το πλαίσιο που ισχύει διεθνώς και από την άλλη βάζει ένα πολύ συγκερκιμένο πλαίσιο. Τα χρήματα που διακινούνται είναι πάρα πολλά και πρέπει να είμαστε σίγουροι πως όταν γίνει απόπειρα ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα είμαστε εκεί. Όσον αφορά το myDATA, έγινε καθοριστικός παράγοντας της μείωσης του ΦΠΑ στη χώρα και προσέθεσε αξιοσπιστία στην οικονομία της χώρας».



Εν συνεχεία ο κ. Βαρθολομαίος μετέφερε τις απόψεις της HGA για την αγορά και το πρόσφατο νομοσχέδιο για την αγορά του Gaming. «Το 2025 περίπου 900.000 πολίτες, το 10,55% του πληθυσμού μας έπαιξε και συμμετείχε σε παράνονα παιχνίδια. Ο εκτιμώμενος τζίρος πλησιάζει τα 2 δισ. που σημαίνει πως 400 εκατομμύρια που χάθηκαν για το ελληνικό κράτος. Το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τον ρόλο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία αναβαθμίζεται σε έναν πιο ισχυρό και σύγχρονο εποπτικό φορέα.



Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η μετάβαση από ένα μοντέλο παθητικής αντίδρασης σε ένα μοντέλο ενεργής πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και οι παράνομες δραστηριότητες προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συνεχής συνεργασία μεταξύ των αρχών, των παρόχων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.



Ένα σημαντικό ζήτημα αποτελεί η παράνομη προώθηση μη αδειοδοτημένων παρόχων μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων. Η ΕΕΕΠ έχει εντοπίσει περιπτώσεις influencers που διαφήμιζαν παράνομες πλατφόρμες και έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές.



Πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε αγωγή σε 18 Influencers με τους 5 εξ αυτών αν έχουν αθροιστικά πάνω από 3 εκατομμύρια followers, εκ των οποίων πάρα πολλοί είναι ανήλικοι, οι οποίοι προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές εταιρείες. Στόχος της Αρχής είναι να αντιμετωπιστούν τέτοιες πρακτικές με υπευθυνότητα, προστατεύοντας την κοινωνία και δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους πολίτες.



Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δημιουργούν ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των χωρών και καθορίζοντας αυστηρότερες απαιτήσεις για τους εποπτευόμενους φορείς».



Ο Deputy Director General της HGA Αντώνιος Αλεξίου έκανε τον απολογισμό για την βιομηχανία του Online Betting το 2025. (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ). Αναφερόμενος στην ελληνική αγορά, σημείωσε ότι παρουσιάζει θετική πορεία, με σημαντική αύξηση των εσόδων και ισχυρή ανάπτυξη του διαδικτυακού καναλιού, ιδιαίτερα στην κατηγορία του online casino. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μεγάλα επενδυτικά έργα στον κλάδο των καζίνο αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την αγορά και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αντιμετώπισης του παράνομου στοιχηματισμού, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της αγοράς δεν αξιολογείται μόνο από τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και από το κατά πόσο πραγματοποιείται μέσα σε ένα ασφαλές και νόμιμο πλαίσιο. Όπως ανέφερε, η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Αναφέρθηκε επίσης στην αυξανόμενη χρήση ψηφιακών καναλιών και influencers από παράνομες πλατφόρμες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής των ελεγκτικών εργαλείων στις νέες ψηφιακές πραγματικότητες.



Τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ομιλία αποτυπώνουν τη δυναμική αλλά και τις προκλήσεις της αγοράς του online gaming. Η ελληνική αγορά παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, με τα δημόσια έσοδα να προσεγγίζουν τα 1,2 δισ. ευρώ.



Η αγορά τυχερών παιχνιδιών κατέγραψε αύξηση της τάξης του 52%, ενώ το online betting συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με ρυθμό αύξησης περίπου 12%. Ιδιαίτερα δυναμική εμφανίζεται η κατηγορία του online casino, η οποία παρουσίασε άνοδο περίπου 19%, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση των καταναλωτικών συνηθειών προς τις ψηφιακές πλατφόρμες. Παράλληλα, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 έδειξαν αύξηση της αγοράς κατά περίπου 18% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκαν, περίπου 1 στους 2 ενήλικες έχει συμμετάσχει σε τυχερά παιχνίδια, ενώ η ηλικιακή ομάδα 18–24 ετών εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, με περίπου 58%. Το μεγαλύτερο ποσοστό παικτών δηλώνει ότι δαπανά έως περίπου 40 ευρώ ανά συμμετοχή, ενώ ένα μικρότερο αλλά σημαντικό ποσοστό, περίπου 9%, αναφέρει μηνιαία δαπάνη άνω των 300 ευρώ.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα του παράνομου στοιχηματισμού, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 10% του κοινού έχει συμμετάσχει σε παράνομες πλατφόρμες. Ο αριθμός των χρηστών αυτών υπολογίζεται περίπου στα 1,8 εκατομμύρια άτομα, με μέση εκτιμώμενη δαπάνη κοντά στα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, η λίστα αποκλεισμού παράνομων ιστοτόπων αριθμεί περισσότερους από 14.500 ιστότοπους, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης για τις ρυθμιστικές αρχές.



Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εποπτείας, αναφέρθηκε επίσης ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους περίπου 1,7 εκατ. ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα και προώθηση.



Μετέπειτα ακολούθησε το πρώτο πάνελ της ημέρας, αναφορικά με τις Οικονομικές και Φορολογικές Παραμέτρου στον κλάδο του Online Betting. Σε αυτό μίλησαν ο συνεργάτης της εκ των κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών επαγγελματικών υπηρεσιών, Deloitte, Νικόλαος Δημητρακόπουλος, ο νομικός και άλλοτε υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, όπως και ο TAX Director της Novibet Ιωάννης Κυριφίδης.



O BoD Vice President της συμβουλευτικής εταιρείας PRIORITY Λευτέρης Αναστασάκης παρουσίασε έρευνα για τον παράνομο στοιχηματισμό και συμμετείχε στο δεύτερο πάνελ με θέμα «Παράνομο Betting – Τρέχουσα Κατάσταση, Ανάλυση & Μελλοντικές Προοπτικές». Μαζί του ήταν ο Head of Fraud Detection της Eurobank Χρήστος Μπάρκας, ο Co-Founder & CEO της OCM Digital Media Γαληνός Γιαγλής, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς και ο εκπρόσωπος της HGA Τάσος Βάσσιος.



«Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους», είπε ο κύριος Αναστασάκης, «η νόμιμη αγορά στην Ελλάδα δημιουργεί έσοδα περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο παράνομος τζόγος εκτιμάται πως αντιστοιχεί περίπου στο 50% της νόμιμης αγοράς. Για σύγκριση, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι η συνολική αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της πρόκλησης για την Ελλάδα.



Η αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου δεν αφορά μόνο την προστασία της αγοράς και των δημόσιων εσόδων. Υπάρχει μια πολύ σημαντική κοινωνική διάσταση, η οποία αφορά κυρίως την προστασία των παικτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων.



Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία είναι η σύνδεση του παράνομου στοιχηματισμού με τον εθισμό. Η εύκολη πρόσβαση μέσω ψηφιακών καναλιών δημιουργεί συνθήκες όπου ο χρήστης μπορεί να εκτεθεί σε μη ελεγχόμενες πλατφόρμες, χωρίς τους απαραίτητους μηχανισμούς προστασίας που εφαρμόζονται στη νόμιμη αγορά.



Ο εθισμός στον τζόγο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό φαινόμενο, με επιπτώσεις όχι μόνο στον ίδιο τον παίκτη αλλά και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον», ανέφερε ο κύριος Αναστασάκης.



Σε συνέχεια των όσων είπε στον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού προσέθεσε: «Η Σύμβαση Μακόλιν αποτελεί ένα σημαντικό διεθνές εργαλείο για την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, καθώς ο παράνομος στοιχηματισμός και οι σχετικές πρακτικές έχουν πλέον διεθνή χαρακτήρα και απαιτούν συντονισμένη δράση, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.



Μέσα από το πλαίσιο της Σύμβασης προωθείται η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών, αθλητικών οργανισμών, ρυθμιστικών φορέων, διωκτικών αρχών και παρόχων στοιχηματικών υπηρεσιών.



Παράλληλα, η Σύμβαση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού, προβλέποντας μέτρα όπως ο περιορισμός της παράνομης δραστηριότητας στο διαδίκτυο, η αντιμετώπιση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, η καταπολέμηση της παράνομης διαφήμισης και η ενίσχυση της ενημέρωσης των καταναλωτών.



Η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της Σύμβασης Μακόλιν αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου αθλητικού και στοιχηματικού περιβάλλοντος, προστατεύοντας τόσο τους αθλητές και τους φιλάθλους όσο και την ίδια την αξιοπιστία του αθλητισμού».



Η SVP Sales and Relationship Management της Paidby Ισαβέλλα Φράγκου έκανε ομιλία για Νέο Τοπίο Πληρωμών στο Gaming και παρέδωσε τη «σκυτάλη» στο τρίτο πάνελ της ημέρας, το οποίο αφορούσε στη συνεισφορά του Gaming στα Media και τον αθλητισμό. Σε αυτό μίλησαν ο πρόεδρος της Online Publishers Association Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, ο Επικεφαλής Νομικού Τμήματος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) Στάθης Γεωργόπουλος και η Affiliate Partnerships Manager της digital sports media group, Better Collective, Μαριαλένα Κωτούλα.



Στο τέταρτο και τελευταίο πάνελ, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο υπεύθυνο Gaming και τις στρατηγικές για την προστασία των παικτών, συμμετείχαν η Teamlead Legal Processes & Group DPO της Interwetten Viktoria Müllner, ο Sales Engineer και Sports Coach Φίλιππος Οικονόμου και ο Academic Director of Business Programs and Assistant Professor of Entrepreneurship του Hellenic American University δρ. Πιτ Τσόλης.