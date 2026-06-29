Ένας εκπληκτικός επαγγελματικός φορητός υπολογιστής

Υπάρχουν πολλοί καλοί φορητοί υπολογιστές στην αγορά, αλλά αυτός στοχεύει στην κορυφή.

Οι κατασκευαστές φορητών υπολογιστών συνήθως κυκλοφορούν νέες εκδόσεις των υφιστάμενων μοντέλων κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Η ASUS έκανε μια εξαίρεση με την premium σειρά ExpertBook B9, που απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες χρήστες, και η αναμονή για ένα νέο μοντέλο ήταν λίγο μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: άξιζε τον κόπο.

Ένα ευχάριστο δίλημμα

Μερικοί φορητοί υπολογιστές καθιστούν πραγματικά δύσκολο να αποφασίσει κανείς ποιο χαρακτηριστικό να αναδείξει πρώτα, και το μοντέλο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι ένα από αυτά. Η ASUS έχει συνδυάσει δεκαετίες εμπειρίας με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, και το αποτέλεσμα είναι το ASUS ExpertBook Ultra (B9406). Ακολουθούν τα στοιχεία που το καθιστούν τόσο ελκυστικό. Για αρχή, θα απαριθμήσουμε απλώς μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Ultra εντυπωσιακό, και θα αναλύσουμε το καθένα από αυτά περαιτέρω στο κείμενο.

premium ποιότητα κατασκευής

εξαιρετική οθόνη

εντυπωσιακές επιδόσεις

απίστευτα μεγάλη διάρκεια μπαταρίας

εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ

ένα touchpad που έχει εντυπωσιάσει όλους όσους το έχουν δοκιμάσει

εκτεταμένη εγγύηση και προηγμένες επιλογές σέρβις

Νομίζετε ότι υπερβάλλουμε; Διαβάστε παρακάτω και θα διαπιστώσετε ότι λέμε την αλήθεια.

Έρωτας με το πρώτο άγγιγμα

Το ASUS ExpertBook Ultra διαθέτει μεταλλικό σασί κατασκευασμένο από ειδικό κράμα μαγνησίου-αλουμινίου. Το επιφανειακό στρώμα έχει φινιριστεί με τεχνολογία Nano Ceramic, η οποία του προσδίδει λεπτή υφή και το καθιστά ασύγκριτα πιο σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά σε σχέση με τους τυπικούς φορητούς υπολογιστές. Η πραγματική έκπληξη έρχεται όταν το σηκώσετε — ζυγίζει μόλις 1 kg, αποτέλεσμα των προηγμένων υλικών και της κατασκευής με κατεργασία CNC.

Μια απόλαυση για τα μάτια

Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία OLED προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις οθόνες IPS, όπως ασύγκριτα υψηλότερη αντίθεση, βαθιά μαύρα και φανταστικούς χρόνους απόκρισης. Όμως, η οθόνη του ExpertBook Ultra δεν είναι μια συνηθισμένη οθόνη OLED. Πρόκειται για μια οθόνη Tandem OLED 14 ιντσών με ανάλυση 3K. Αυτή η οθόνη διαθέτει δύο στρώματα εκπομπής φωτός, επιτρέποντας μέγιστη φωτεινότητα 1400 nits. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη παραμένει ορατή σε καλά φωτισμένους χώρους και ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους υπό έντονο ηλιακό φως. Η τεχνολογία Tandem επιτρέπει την πιο ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου εργασίας και τη μείωση της καταπόνησης στα στρώματα OLED, με αποτέλεσμα μια οθόνη με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και υψηλότερη ενεργειακή απόδοση – κάτι που μεταφράζεται επίσης σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προστατεύεται από ανθεκτικό γυαλί Corning Gorilla Victus, ενώ μια ειδική επίστρωση Corning Gorilla Matte μειώνει τις αντανακλάσεις έως και 80%. Η οθόνη διαθέτει επίσης εξαιρετικά ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης (30–120 Hz). Εν ολίγοις, η οθόνη του ExpertBook Ultra συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων στην αγορά.

Γεμάτο ισχύ, αλλά η μπαταρία συνεχίζει να αντέχει

Η απόδοση δεν αποτελεί πάντα την κορυφαία προτεραιότητα στους επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές, αλλά η ASUS αρνήθηκε να κάνει οποιονδήποτε συμβιβασμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ExpertBook Ultra B9406 τροφοδοτείται από τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή Intel Core Ultra X7 Series 3 processor. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική και η πρωτοποριακή διαδικασία κατασκευής του καθιστούν αυτούς τους επεξεργαστές εξαιρετικά ισχυρούς, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή την κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτουν επίσης εκπληκτικά γρήγορη ενσωματωμένη κάρτα γραφικών. Το σύστημα ψύξης υψηλής ποιότητας επιτρέπει στον φορητό υπολογιστή να λειτουργεί πολύ αθόρυβα, ακόμη και υπό βαρύ φορτίο. Χάρη σε μια NPU που παρέχει έως και 50 TOPS, το B9406 πληροί τις προδιαγραφές ενός Copilot+ PC. Η εξαιρετική απόδοση και η εξαιρετική διάρκεια ζωής της μπαταρίας σπάνια βαδίζουν χέρι χέρι – εδώ όμως συμβαδίζουν. Με τυπική χρήση γραφείου (email, σουίτα Office, διαδικτυακές συναντήσεις…), το ASUS ExpertBook Ultra θα αντέξει δύο ολόκληρες εργάσιμες ημέρες με μία μόνο φόρτιση.

Αξιοπιστία και ασφάλεια

Πίσω από τις λεπτές γραμμές και τον κομψό σχεδιασμό κρύβεται μια εκπληκτικά ανθεκτική συσκευή, η οποία έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810H που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός. Για να διασφαλιστεί κορυφαία ποιότητα, το Ultra υποβάλλεται σε δεκάδες διαδικασίες δοκιμών – γι’ αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ASUS το υποστηρίζει με τριετή εγγύηση που περιλαμβάνει και την μπαταρία. Οι επαγγελματίες χρήστες θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα την υπηρεσία επιτόπιας επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD OSS). Σε περίπτωση προβλήματος, ένας τεχνικός της ASUS θα μεταβεί στον χώρο του χρήστη το συντομότερο δυνατό και θα επιλύσει το πρόβλημα, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας. Η ασφάλεια των δεδομένων διασφαλίζεται από το ASUS ExpertGuardian, μια ολοκληρωμένη λύση που προσφέρει προστασία από ένα ευρύ φάσμα απειλών.

Ένα κρυμμένο διαμάντι

Αν κοιτάξετε πέρα από τις βασικές προδιαγραφές, θα βρείτε μερικές ευχάριστες εκπλήξεις – συμπεριλαμβανομένης μιας ασυνήθιστα πλούσιας επιλογής θυρών (έως και 4 θύρες USB, κάτι σπάνιο σε έναν φορητό υπολογιστή τόσο μικρό και ελαφρύ), καθώς και ενός εξαιρετικού touchpad. Πρόκειται για ένα απτικό touchpad που, σε αντίθεση με τα συμβατικά touchpad, δεν διαθέτει παραδοσιακά κινούμενα μέρη. Αντ’ αυτού, ένα μοτέρ κάτω από την επιφάνειά του παρέχει απτική ανάδραση για να επιβεβαιώνει τις εντολές. Το αποτέλεσμα είναι μια αισθητά πιο ακριβής και αθόρυβη εμπειρία.

Είναι αδύνατο να καλύψουμε τα πάντα σε ένα μόνο άρθρο, οπότε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εξαιρετικό ASUS ExpertBook Ultra (B9406), κάντε κλικ ΕΔΩ.