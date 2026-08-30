«Μας έλεγαν δεν τρέχει τίποτα»: Σοβαρές καταγγελίες επιζώντων για το καταμαράν που ανατράπηκε ανοιχτά της Κερύνειας

«Όταν έσπασαν τα τζάμια και το πλοίο άρχισε να βυθίζεται, πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν έξω» δήλωσε επιβάτης του μοιραίου πλοίου.

Σε σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το επιβατικό πλοίο τύπου καταμαράν από τα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, βόρεια της Κύπρου, προχώρησαν οι διασωθέντες επιβάτες.

Σημειώνεται ότι στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων οι 237 εντοπίστηκαν ζωντανοί, ενώ επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστούν 23 άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, όταν το πλοίο που ανήκει στη Filo Denizcilik φέρεται να άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr