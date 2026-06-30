Επιστήμονες μπορούν να εξάγουν κρυμμένο DNA που έχει διατηρηθεί σε χειρόγραφα ηλικίας 1.300 ετών

Τα ιστορικά χειρόγραφα σε περγαμηνή γοητεύουν εδώ και καιρό τους ιστορικούς για τις ιστορίες που καταγράφονται στο κείμενό τους.

Για αιώνες, τα χειρόγραφα σε περγαμηνή έχουν διαφυλάξει πολύ περισσότερα από τις λέξεις που είναι γραμμένες στις σελίδες τους. Ερευνητές αποκάλυψαν τώρα ένα κρυμμένο στρώμα βιολογικής πληροφορίας που είναι «κλειδωμένο» μέσα σε αυτά τα ιστορικά έγγραφα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για τη μελέτη του παρελθόντος χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα ίδια τα αντικείμενα.

Τα ιστορικά χειρόγραφα σε περγαμηνή γοητεύουν εδώ και καιρό τους ιστορικούς για τις ιστορίες που καταγράφονται στο κείμενό τους. Ωστόσο, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό παραμελημένο. Επιστήμονες βρήκαν τώρα έναν τρόπο να εξετάσουν αυτό το «ξεχασμένο αρχείο», διατηρώντας τα χειρόγραφα που έχουν επιβιώσει για αιώνες απολύτως άθικτα.

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