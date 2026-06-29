Το μυστικό χωριό της Χαλκιδικής που κάθε καλοκαίρι γίνεται θερινό σινεμά

Επιμέλεια:  Newsroom
Το μυστικό χωριό της Χαλκιδικής που κάθε καλοκαίρι γίνεται θερινό σινεμά
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Το φεστιβάλ που σύστησε ένα πανέμορφο χωριό της Χαλκιδικής σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Ο Παρθενώνας στη Σιθωνία, χτισμένος στις πλαγιές του Ίταμου, με πέτρινα σπίτια, λιγοστά σοκάκια και θέα που φτάνει μέχρι τον Τορωναίο Κόλπο, ο ιστορικός οικισμός της Χαλκιδικής έχει καταφέρει τα τελευταία δέκα χρόνια να συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο ιδιαίτερες καλοκαιρινές κινηματογραφικές εμπειρίες της Ελλάδας: το Parthenώn Film Festival.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων του φεστιβάλ, η Μάγδα Βλάχου, μία από τους ανθρώπους που το διοργανώνουν, μας ξεναγεί όχι μόνο στο φεστιβάλ αλλά και στο ίδιο το χωριό. Για κάποιον που δεν έχει βρεθεί ποτέ στον Παρθενώνα, η Μάγδα Βλάχου περιγράφει τη στιγμή που συμπυκνώνει όλη τη μαγεία του φεστιβάλ...

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