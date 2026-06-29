Η Admiral στηρίζει το γυναικείο ποδόσφαιρο στον τελικό του Women’s Champions League

Η Admiral επιβεβαιώνει τη διαχρονική της στήριξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο μέσα από τη συμμετοχή της ως χορηγός στην αποστολή “Road to Oslo — Powered by Admiral”, σε συνεργασία με το Gazzetta και το Gazzetta Women, για την κάλυψη του τελικού του UEFA Women’s Champions League στο Όσλο.

Η Admiral βρέθηκε στον πυρήνα της αποστολής, στηρίζοντας ουσιαστικά την υλοποίησή της και συμβάλλοντας στην ανάδειξη του γυναικείου ποδοσφαίρου μέσα από αυθεντικό περιεχόμενο και πραγματικές εμπειρίες. Η συνεργασία με το Gazzetta αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ενέργειας, ενισχύοντας τη διάδοση του μηνύματος και φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στη δυναμική του αθλήματος.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Νότης Χάλαρης και Βασιλική Μπαρτζιώτη, ταξίδεψαν στη νορβηγική πρωτεύουσα, μεταφέροντας την εμπειρία της διοργάνωσης μέσα από ένα σύγχρονο και δυναμικό πλάνο περιεχομένου. Η αποστολή πλαισιώθηκε από social-first περιεχόμενο και editorial κάλυψη, αναδεικνύοντας τη δυναμική του Women’s Champions League, ενώ ο τελικός, στον οποίο η Barcelona επικράτησε της Lyon με σκορ 4-0, επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή της.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή των ποδοσφαιριστριών Ελένης Μάρκου και Ελένης Στεφάτου, αθλητριών που υποστηρίζονται χορηγικά από την Admiral και εκπροσωπούν το σύγχρονο πρόσωπο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μέσα από τις συνδέσεις τους, μοιράστηκαν σκέψεις για την εξέλιξη του αθλήματος, τη σημασία της προβολής του σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει η στήριξη των αθλητριών στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Για την Admiral, το “Road to Oslo” αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ουσιαστική στήριξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, με στόχο την ενίσχυση της ορατότητας του αθλήματος, την ανάδειξη των αθλητριών που το εκπροσωπούν και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες που εξελίσσονται μέσα από αυτό.

