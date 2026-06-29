Η Admiral έβαλε σε κίνηση το BeWell Festival 2026 με το νέο Admiral Free

Η Admiral, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα αθλητικών ειδών, έδωσε δυναμικά το «παρών» στο BeWell Festival 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη σύνδεσή της με την άθληση, την ευεξία και έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, το περίπτερο της Admiral αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες του φεστιβάλ, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά επιλεγμένα looks από την καλοκαιρινή συλλογή και να ανακαλύψουν προτάσεις που συνδυάζουν άνεση, λειτουργικότητα και σύγχρονο active lifestyle.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Admiral βρέθηκε το νέο Admiral Free, το καινοτόμο hands-free αθλητικό παπούτσι χωρίς κορδόνια, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να φοριέται εύκολα, προσφέροντας πρακτικότητα και άνεση στην καθημερινότητα.

Το Admiral Free συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν από κοντά και να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του. Το νέο μοντέλο φόρεσε και ο Σάκης Τανιμανίδης κατά την παρουσία του στο φεστιβάλ, ενώ από το περίπτερο της Admiral πέρασε και ο πρωταθλητής ενόργανης γυμναστικής Νικόλας Ηλιόπουλος, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του brand στη διοργάνωση.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο BeWell Festival 2026, η Admiral ξεχώρισε για ακόμη μία φορά χαρίζοντας στο κοινό μια εμπειρία που ανέδειξε τον συνδυασμό άνεσης, λειτουργικότητας και σύγχρονου active lifestyle που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας.

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