Όταν το Ισραήλ σκότωσε 34 Αμερικανούς, και όλοι έκαναν πως «δεν το ήξεραν»

USS Liberty, το ξεχασμένο «Pearl Harbor» που προκάλεσε το Ισραήλ, μας θυμίζει το πραγματικό κόστος του σιωνισμού.

Οι πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις θέτουν εδώ και μήνες τον απολογισμό της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα από 100.000 έως και 200.000 νεκρούς.

Δεδομένου αυτού του αριθμού, το μόνο πραγματικό τίμημα που έχει πληρώσει το σιωνιστικό κράτος, είναι ό,τι πλήγματα δέχεται το ΑΕΠ του από το ξόδεμα του οπλοστασίου του, και τις διεθνείς καμπάνιες για μποϋκοτάζ.

Είναι επίσης δεδομένο, όπως μαρτυρά η αδιάκοπη χρηματοδότηση του Ισραήλ από την Αμερικανική κυβέρνηση, πως αυτές οι υπερπόντιες απώλειες δεν συγκινούν τους αρμόδιους, και δεν εμπνέουν κάποια διάθεση για ριζική ανατροπή στο «πόπολο».

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