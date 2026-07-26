«Αφήσαμε τα νιάτα μας στην Αμμόχωστο»: Οι μνήμες των Κύπριων από την Εισβολή είναι ακόμα νωπές

Πώς θυμούνται οι Κύπριοι την Εισβολή του 1974. Ιστορίες όσων την έζησαν και όσων τις έζησαν από τους παππούδες τους.

Ηκυρία Μάρω και ο κύριος Αντώνης περιγράφουν την Αμμόχωστο του 70 ως έναν τόπο με χρυσές αμμουδιές, γεμάτο πορτοκάλια και λεμόνια. Ωστόσο, από την ημέρα που ήχησαν οι σειρήνες και μετά, άλλαξε η ζωή τους και χιλιάδων Κύπριων.

Η τουρκική εισβολή, άρχισε στις 20 Ιουλίου του 1974, και οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν το κομμάτι της Βόρειας Κύπρου. Από τότε τα Βαρώσια περικυκλώθηκαν και χωρίστηκαν από την υπόλοιπη περιοχή με συρματόπλεγμα, ένας διαχωρισμός που σημαίνει πολλά περισσότερα από μια γεωγραφική οριοθέτηση.

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