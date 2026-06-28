«Ο Νταφόε ήθελε να μάθει τα πάντα για το ζεϊμπέκικο» - Πώς γυρίστηκε η καθηλωτική σκηνή της ταινίας

Ο μουσικός Χρήστος Σκόνδρας περιγράφει στο Newsbomb πώς γεννήθηκε το τραγούδι, τη συνεργασία του με τον Γουίλεμ Νταφόε και τα όσα μοιράστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Birthday Party».

Tο ζεϊμπέκικο που χορεύει ο Γουίλεμ Νταφόε στη νέα ταινία Birthday Party αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της.

Πίσω από τη μουσική του βρίσκεται μια δημιουργική σύμπραξη Ελλήνων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και ο καταξιωμένος μουσικός Χρήστος Σκόνδρας, ο οποίος ανέλαβε τα μουσικά μέρη που χρειάζονταν μπουζούκι, ενώ συμμετείχε στην ενορχήστρωση του τραγουδιού «Αρχιπέλαγος 2», το οποίο χόρεψε ο διάσημος ηθοποιός.

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