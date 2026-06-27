Το μυστικό του Βεζούβιου αποκαλύφθηκε: Διαβάστηκε ο πρώτος απανθρακωμένος πάπυρος χωρίς να ανοιχτεί

Επιστρατεύτηκαν εξελιγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης, τα οποία εκπαιδεύτηκαν να αναγνωρίζουν τις ανεπαίσθητες διαφορές στην υφή και να φέρνουν στην επιφάνεια τα γράμματα.

Ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά και τεχνολογικά μυστήρια της ανθρωπότητας λύθηκε οριστικά, καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά ένας σφραγισμένος και απανθρακωμένος πάπυρος από την Ηράκλεια της Καμπανίας διαβάστηκε ολόκληρος, από την αρχή μέχρι το τέλος του, χωρίς να ανοιχτεί φυσικά ούτε κατά ένα χιλιοστό.

Το έγγραφο PHerc. 1667, το οποίο η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα του Vesuvius Challenge έμαθε να αναγνωρίζει ως Scroll 4, παρέμενε για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια ένας εύθρυπτος κύλινδρος από κάρβουνο, παγιδευμένος στη μοίρα που του επιφύλασσε η φονική έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

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