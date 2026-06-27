Ο παράδοξος θρίαμβος του Μάικλ Τζάκσον

Δεκαετίες μετά την ακμή του και χρόνια μετά τον θάνατό του, συνεχίζει να σπάει ταμεία, να εμπνέει trends και να κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.

Το 2026 ο Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται παντού και μοιάζει δύσκολο, ακόμα κι αν θες, να τον αποφύγεις. Τον συναντάς σε κινηματογραφικές αίθουσες, πλατφόρμες streaming, στις κορυφές των charts, στα social media, αλλά και σε ντοκιμαντέρ ή ρεπορτάζ δικαστικού περιεχομένου.

Ακριβώς 17 χρόνια μετά τον θάνατό του (στις 25/6/2009) και πάνω από δυο δεκαετίες ύστερα από επιτυχίες που καθόρισαν την ιστορία της ποπ -όπως το Thriller, ο Μάικλ Τζάκσον είναι ξανά εδώ ή μάλλον δεν έφυγε ποτέ. Η ιστορία του εξακολουθεί να γράφεται.

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