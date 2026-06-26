Άγκυρα: Καβγάδισαν, του πήρε το όπλο από τα χέρια κι άρχισε να τον πυροβολεί εξ επαφής

Περαστικοί προσπάθησαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες, ενώ η ένταση κλιμακώθηκε με χρήση στιλιαριού και όπλου

Στην περιοχή Πουρσακλάρ της Άγκυρας, ένας καβγάς που ξεκίνησε με μια λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε και ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η ένταση μεταξύ ενός οδηγού λεωφορείου κι ενός επιβάτη εξελίχθηκε σε άγριο ξύλο με καδρόνια και πυροβολισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από την αγορά της Τρίτης στη γειτονιά Merkez του Πουρσακλάρ.

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