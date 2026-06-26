Μια παραλία της Ευρώπης ζει στο 1950: Τοίχος μέσα στη θάλασσα χωρίζει άνδρες και γυναίκες

Ένας τοίχος 3 μέτρων χωρίζει άνδρες-γυναίκες στην Ιταλία. Αντί για ισότητα, το 2026 πληρώνουμε 1 ευρώ για να αποφύγουμε το male gaze.

Καλώς ήρθατε στην προοδευτική, «ανοιχτόμυαλη» Ευρώπη του 2026. Εκεί που οι Βρυξέλλες εξαντλούνται σε αναλύσεις για την κατάργηση των έμφυλων διακρίσεων και την απόλυτη συμπερίληψη, η Τεργέστη απαντά με τον πιο ειλικρινή, παραδοσιακό τρόπο: έναν λευκό τσιμεντένιο τοίχο ύψους τριών μέτρων.

Στο El Pedocin (επίσημα Bagno Comunale La Lanterna), μια παραλία-κουκίδα 250 μέτρων, η ισότητα των φύλων λύθηκε με πολεοδομικό διάταγμα. Άνδρες από τη μία, γυναίκες από την άλλη. Και το καλύτερο; Όλοι είναι απόλυτα ευτυχισμένοι με αυτό το ιδιότυπο, παραθαλάσσιο απαρτχάιντ.

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