Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

Η Λεβίτα ντε Ντέους Νούνες ετών 109, η Ζοράιντα ντε Ντέους Μότα ετών 104 και η Ζουλίνα ντε Ντέους Νούνες ετών 103, ονομάστηκαν ως η γηραιότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο.

Τρεις αδερφές από το Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας έλαβαν το βραβείο Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνολική ηλικία, που είναι τα 316 χρόνια και 302 μέρες.

Η Λεβίτα ντε Ντέους Νούνες ετών 109, η Ζοράιντα ντε Ντέους Μότα ετών 104 και η Ζουλίνα ντε Ντέους Νούνες ετών 103, ονομάστηκαν ως η γηραιότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο.

Ερευνητές προσέγγισαν τις τρεις γυναίκες προκειμένου να μελετήσουν το DNA τους και να καταλάβουν καλύτερα τους γενετικούς παράγοντες πίσω από την υγειούς γήρανση και τη μακροζωία.

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