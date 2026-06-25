Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

Αλλάζει το σκηνικό ραγδαία σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας

Μετά από ημέρες ακραίων θερμοκρασιών που έσπασαν ιστορικά ρεκόρ στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μετεωρολογικού Κέντρου (ECMWF) δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αλλάζει σταδιακά, ανοίγοντας τον δρόμο για αποκλιμάκωση του έντονου κύματος ζέστης στη δυτική Ευρώπη.

Οι προγνώσεις για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου καταδεικνύουν ότι ο πολικός αεροχείμαρρος (jet stream) αποκτά πιο ζωνική διάταξη, δηλαδή ακολουθεί μια περισσότερο δυτικοανατολική πορεία. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στις ωκεάνιες αέριες μάζες του Ατλαντικού να εισχωρήσουν εκ νέου στην ευρωπαϊκή ήπειρο, περιορίζοντας τη δράση του ισχυρού αντικυκλώνα που τις προηγούμενες ημέρες εγκλώβισε εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Γαλλία, την Ισπανία, τη βόρεια Ιταλία και τη νότια Βρετανία.

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