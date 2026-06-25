Τα πιο γαλήνια ελληνικά νησιά που αξίζει να επισκεφτείς, σύμφωνα με τους Times

Μακριά από τον συνωστισμό των δημοφιλών προορισμών, αυτά τα νησιά προσφέρουν την πιο αυθεντική πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού

Σε μια εποχή όπου οι δημοφιλείς νησιωτικοί προορισμοί δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικές επιλογές που συνδυάζουν την ηρεμία με την φυσική ομορφιά. Στο πλαίσιο αυτό, οι Times ξεχώρισαν 17 ελληνικά νησιά που αποτελούν ιδανικές επιλογές για όσους επιθυμούν ήσυχες διακοπές μακριά από τα πλήθη.

Άλλωστε, από τα περίπου 6.000 νησιά και νησίδες της Ελλάδας, μόλις 227 είναι κατοικημένα, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό συγκαταλέγεται στους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Αυτό αφήνει χώρο για δεκάδες κρυμμένα διαμάντια που εξακολουθούν να διατηρούν αναλλοίωτο τον αυθεντικό τους χαρακτήρα.

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