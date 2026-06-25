10 ατάκες που θα ακούσεις από ψυχικά και συναισθηματικά αδύναμους ανθρώπους

Τίποτα δεν είναι τυχαίο...

Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά δεν είναι απλώς ένας τρόπος επικοινωνίας. Συχνά αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τη στάση μας απέναντι στη ζωή. Ορισμένες φράσεις επαναλαμβάνονται τόσο συχνά, ώστε να καταλήγουν να αντικατοπτρίζουν βαθύτερα μοτίβα σκέψης και συναισθηματικής διαχείρισης.

Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να αναλάβουν την ευθύνη των επιλογών τους, να προσαρμοστούν στις αλλαγές ή να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση, συχνά καταφεύγουν σε συγκεκριμένες εκφράσεις. Πρόκειται για φράσεις που ενισχύουν την αίσθηση αδυναμίας, μεταθέτουν τις ευθύνες στους άλλους ή καλλιεργούν μια μόνιμη αίσθηση αδικίας και απογοήτευσης.

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