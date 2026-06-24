Νέο ξέσπασμα της Λατινοπούλου: «Θα κινηθώ νομικά κατά του Παϊτέρη για την χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειάς μου»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποκάλυψε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Βασίλη Παϊτέρη, μετά τον δημόσιο διαπληκτισμό τους, γιατί προσέβαλε την αξιοπρέπειά της.

Νέες κατηγορίες σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη εξέδωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου κάνοντας λόγο για «χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειας μου με αισχρά υπονοούμενα κατά της μητέρας μου».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποκάλυψε, μάλιστα, στο Action24 ότι έχει κινηθεί νομικά κατά του τραγουδιστή.

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