Τουρισμός: «Βροχή» στα 5άστερα αλλά «ξηρασία» στις διανυκτερεύσεις

Η μελέτη του ΙΤΕΠ δείχνει πλασματική η μεμονωμένη εικόνα των αφίξεων.

Αν και η μέχρι στιγμής εικόνα του εγχώριου τουρισμού το 2026 φαίνεται να κυμαίνεται στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, υπάρχουν κάποια «ηχηρά» καμπανάκια που σχετίζονται με τη γενικότερη πορεία της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας μας, που αν μη τι άλλο προβληματίζουν σε ότι αφορά την προοπτική βιωσιμότητας της ανοδικής πορείας των τελευταίων ετών και στα επόμενα χρόνια.

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