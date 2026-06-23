Αλκοόλ και λιγούρες: Γιατί μετά το ποτό θέλουμε πατατάκια, πίτσα και αλμυρά φαγητά

Νέα έρευνα δείχνει ότι το αλκοόλ επηρεάζει ορμόνες και όρεξη, αυξάνοντας την επιθυμία για αλμυρά και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Η κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη επιθυμία για υπερεπεξεργασμένα, αλμυρά τρόφιμα, όπως πατατάκια, τηγανητές πατάτες και πίτσα, σύμφωνα με νέα έρευνα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τις ημέρες που καταναλώνεται αλκοόλ, οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα αλμυρά και «αλμυρά-γεύσης» τρόφιμα σε σχέση με τις ημέρες που δεν πίνουν.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Obesity Reviews, εξετάζει τα διατροφικά δεδομένα της Εθνικής Έρευνας Διατροφής και Σωματικής Δραστηριότητας της Αυστραλίας και δείχνει ότι η πρόσληψη αλκοόλ συνδέεται με αυξημένη κατανάλωση αλμυρών τροφών και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης γλυκών.

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