Καλύτερα να μην μπείτε: Οι 29 παραλίες της Αττικής που είναι ακατάλληλες για κολύμπι

Σύμφωνα με τις επαναληπτικές μετρήσεις του ΠΑΚΕΟ, είναι 29 οι παραλίες της Αττικής που έχουν μεγαλύτερο, από τα επιτρεπόμενο, μικροβιακό φορτίο.

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΕΟ) έκανε επαναληπτικές μετρήσεις σε παραλίες της Αττικής, για να διευκρινίσει ποιες είναι κατάλληλες και ποιες όχι, για τους λουόμενους, με βάση την οδηγία αναφορικά με τα μικροβιολογικά φορτία.

Σε σύγκριση με τις μετρήσεις του Μαΐου, τον Ιούνιο καταγράφεται επιδείνωση της συνολικής εικόνας, καθώς τα ακατάλληλα σημεία παρουσιάζουν σημαντικά αύξηση.

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