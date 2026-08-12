ΗΠΑ: Βρέθηκε εξαιρετικά σπάνια συλλογή του βιντεοπαιχνιδιού «Super Mario Brothers: Duck Hunt»

Οι περισσότερες από τις κασέτες θα βγουν προς πώληση την Παρασκευή σε μια διαδικτυακή δημοπρασία που θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Όταν ο Κέβιν Μπράουν, ένας ιδιοκτήτης ενός καταστήματος στο Ουισκόνσιν είχε πει στον Τζέισον Γκάνος, έναν φανατικό συλλέκτη παιχνιδιών της Nintendo, ότι είχε ένα κουτί γεμάτο με παλιές κασέτες του Super Mario που ήταν σε τέλεια κατάσταση, ο ίδιος έμεινε με το στόμα ανοιχτό.

Αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή από 97 άθικτες κασέτες του «Super Mario Brothers: Duck Hunt», ενός δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού της Nintendo που κυκλοφόρησε το 1988 και κατόπιν μιας μικρής έρευνας, ο Γκάνος διαπίστωσε ότι οι κασέτες που κρατούσε στα χέρια του ήταν η τελευταία παρτίδα του παιχνιδιού που παράχθηκε από εκείνη την χρονιά!

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