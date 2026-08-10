Το εγκαταλελειμμένο χωριό στην Κρήτη που μοιάζει με την «χαμένη Ατλαντίδα»

Το Σφενδύλι, η «Ατλαντίδα» της Ελλάδας, έχει βυθιστεί στο φράγμα Αποσελέμη αλλά αναδύεται. Ένα μικρό χωριό που ξεκίνησε από το 1248.

Στο 37ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Λασιθίου, εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια μια ιστορία βγαλμένη σαν από κινηματογραφικό σενάριο. Πρωταγωνιστής είναι το Σφενδύλι, ένας γραφικός παραδοσιακός οικισμός που, παρότι παραδίδεται σταδιακά στα νερά, δείχνει να έχει τη δική του, πεισματική βούληση για ζωή.

Το χωριό μετατρέπεται σε μια σύγχρονη «Ατλαντίδα» μέσα στην τεχνητή λίμνη του φράγματος του Αποσελέμη, αλλά αρνείται πεισματικά να μείνει για πάντα στον βυθό.

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