Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

Οι κοριοί μπορούν να βρεθούν ακόμα και σε καθαρά ή ακριβά καταλύματα, όχι μόνο σε εμφανώς παραμελημένα δωμάτια.

Η ασφαλέστερη συνήθεια στις καλοκαιρινές διακοπές είναι να επιθεωρείτε την περιοχή του κρεβατιού πριν ξεπακετάρετε, επειδή οι κοριοί συχνά κρύβονται κοντά στο σημείο που κοιμούνται οι άνθρωποι και μπορούν να… ταξιδέψουν πίσω μαζί σας μέσα σε αποσκευές, ρούχα ή υφάσματα.

Οι κοριοί δεν είναι γνωστό ότι μεταδίδουν ασθένειες, αλλά τα τσιμπήματά τους μπορούν να προκαλέσουν κνησμό, αλλεργικές αντιδράσεις, απώλεια ύπνου και δερματική μόλυνση εάν ξύσετε τα τσιμπήματα.

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