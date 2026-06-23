Οι Λειψοί είναι το νησί των «μύθων και θρύλων» που τρέλανε τους Times - Κι αυτός είναι ο λόγος

Oι Times «ανακαλύπτουν» το ελληνικό νησί των μύθων, των θρύλων και των τιρκουάζ νερών και βάζουν στη λίστα τους Λειψούς.

Στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια αύρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς οι βρετανικοί Times.

Στο εκτενές αφιέρωμα το έγκριτο μέσο αναζητά προορισμούς που προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή των ελληνικών διακοπών.

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