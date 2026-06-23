Στη Σφαίρα των Μελλοντικών Δεξιοτήτων: Ολοκληρώθηκε το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αγοράς εργασίας, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ολοκληρώθηκε το διήμερο διεθνές συνέδριο Future Skills Sphere, που διοργάνωσε το νέο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Ευγενίδου στις 16 και 17 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου, η Αθήνα αποτέλεσε το επίκεντρο και τη βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου αναφορικά με το μέλλον των δεξιοτήτων, της εργασίας και της εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών και προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους από φορείς, οργανισμούς και ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως ΟΟΣΑ (OECD), Παγκόσμια Τράπεζα, UNESCO, Cedefop, EUROSTAT και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενός οργανισμού που εδώ και επτά δεκαετίες επενδύει στη γνώση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμβάλλοντας διαχρονικά στη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, τόνισε ότι: «H ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον των κοινωνιών και των οικονομιών. Όπως ανέφερε, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή μετάβαση και οι γεωοικονομικές εξελίξεις μετασχηματίζουν τον κόσμο της εργασίας, η δυνατότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται διαρκώς καθίσταται κρίσιμος παράγοντας προόδου. Ο κ. Δημητριάδης-Ευγενίδης υπογράμμισε ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις που εκπροσωπούν οι διεθνείς οργανισμοί, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η δημόσια διοίκηση, οι κοινωνικοί εταίροι και η βιομηχανία συγκλίνουν σε ένα κοινό συμπέρασμα: η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αποδώσει πραγματική αξία μόνο όταν συνοδεύεται από επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στη γνώση και στις δεξιότητες. Κλείνοντας, επισήμανε ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου, παραμένοντας πιστό στο όραμα του ιδρυτή του Ευγενίου Ευγενίδη, επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και την αγορά εργασίας, μετατρέποντας τη γνώση σε ευκαιρίες και τις δεξιότητες σε μοχλό προσωπικής προόδου, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Ιωάννης Γκόλιας, υπογράμμισε: «Το Ίδρυμα Ευγενίδου δημιούργησε το Ινστιτούτο Κατάρτισης για να καλύψει ένα κρίσιμο κενό της αγοράς εργασίας: την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και εκείνων που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Η προστιθέμενη αξία του εγχειρήματος βρίσκεται στο διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας του. Δεν ξεκινάμε από ένα προκαθορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Σε στενή συνεργασία με επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς, σχεδιάζουμε στοχευμένα προγράμματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες, δημιουργώντας μια ουσιαστική γέφυρα μεταξύ κατάρτισης, απασχόλησης και παραγωγικής ανάπτυξης».

Οι μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας και της μάθησης, όπως η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση, τα microcredentials, η σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, η μαθητεία, η επαγγελματική εκπαίδευση και οι δεξιότητες που απαιτούν οι ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις αποτέλεσαν τους κύριους πυλώνες του συνεδρίου αναδεικνύοντας με ουσιαστικό τρόπο την αξία και αναγκαιότητα των δεξιοτήτων στο επαγγελματικό γίγνεσθαι.

Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών του συνεδρίου ήταν οι:

• El Iza Mohamedou, Επικεφαλής του Κέντρου Δεξιοτήτων ΟΟΣΑ (OECD Centre of Skills)

• Achim Schmillen, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Επικεφαλής Προγραμμάτων για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, World Bank Group

• Dr. Sara Ratner, Επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση (AIEOU), Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

• Αναστασία Πούλιου, Εμπειρογνώμονας σε Προσόντα και Διαπιστευτήρια, Future of VET, Cedefop

• Αθανάσιος Θανόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, EUROSTAT

• Claudia Pompa, Ειδική Σύμβουλος Προγραμμάτων (Program Specialist) Τμήμα Νεολαίας Γραμματισμού και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Διεύθυνση Πολιτικών και Συστημάτων Διά Βίου Μάθησης, UNESCO

• Όλγα Καφετζοπούλου, Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

• Νίκος Μηλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης



Η El Iza Mohamedou από τον ΟΟΣΑ μεταξύ άλλων σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το ερώτημα δεν είναι αν οι χώρες μπορούν να διαγνώσουν τις αλλαγές που συντελούνται, αλλά αν μπορούν να δράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά απέναντί τους. Τα δεδομένα της αγοράς εργασίας αυξάνονται διαρκώς, ωστόσο δεν αρκούν από μόνα τους για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων. Απαιτείται η μετατροπή τους σε πολιτικές προτεραιότητες, μεταρρυθμίσεις και απτά μέτρα υλοποίησης».

Ο Achim Schmillen από την Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε: «Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μία μόνο μετάβαση, αλλά σε πολλές ταυτόχρονες αλλαγές: στην τεχνολογία, τη γνώση, τη δημογραφία, το κλίμα, την εκπαίδευση και την οργάνωση της εργασίας. Αυτές οι εξελίξεις ασκούν αυξανόμενη πίεση στα συστήματα δεξιοτήτων. Η πρόκληση, όμως, δεν είναι μόνο η ίδια η αλλαγή, αλλά η αποτελεσματική σύνδεση ανθρώπων, δεξιοτήτων και ευκαιριών στην αγορά εργασίας».

Η Dr. Sara Ratner από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τόνισε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι η κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τεχνολογίες όπως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι πλέον θεμελιώδης για να μπορέσουν οι νέοι να ανταποκριθούν με επιτυχία στον σημερινό κόσμο. Αν αυτό εννοούμε με τον όρο “AI literacy”, τότε είναι κάτι που όλοι πρέπει να καλλιεργήσουμε. Ωστόσο, με προβληματίζει η τάση να ορίζουμε την έννοια αυτή με υπερβολικά περιοριστικό τρόπο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ναι μεν αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο του σήμερα, αλλά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια ακριβώς εργαλεία θα υπάρχουν σε πέντε ή δέκα χρόνια».

Η Αναστασία Πούλιου από το Cedefop επισήμανε: «Η εκπαίδευση με την παραδοσιακή έννοια του όρου παραμένει σημαντική και απαραίτητη, ωστόσο δεν επαρκεί πλέον από μόνη της για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το κάθε εθνικό σύστημα προσόντων χρειάζεται να εξελιχθεί και να γίνει πιο ευέλικτα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για μία ουσιαστική μαθησιακή διαδρομή, καθώς τελικά αυτό που έχει σημασία είναι τι μπορεί να αποδείξει και να εφαρμόσει στην πράξη κάθε άνθρωπος σήμερα. Για το λόγο αυτό, τα προσόντα, οι δεξιότητες και τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανανεώνονται διαρκώς, ώστε να παραμένουν συνδεδεμένα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας».

H Όλγα Καφετζοπούλου Γενική Γραμματέας, Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. Υ.ΠΑΙ.Θ.A ανέφερε: «Η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών δεν είναι απλώς να εκπαιδεύσουμε περισσότερους ανθρώπους. Είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα μαθαίνει διαρκώς, θα προσαρμόζεται διαρκώς και θα συνεργάζεται διαρκώς. Ένα σύστημα στο οποίο το κράτος, οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και οι πάροχοι εκπαίδευσης δεν λειτουργούν παράλληλα, αλλά μαζί. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα ενός ανταποκρινόμενου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δεξιότητες του μέλλοντος δεν προβλέπονται μόνο. Σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και οικοδομούνται μέσα από συνεργασίες. Και αν οι προηγούμενες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια να φέρουμε την εκπαίδευση πιο κοντά στην αγορά εργασίας, η επόμενη δεκαετία θεωρούμε ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται από κάτι πιο φιλόδοξο. Να σχεδιάσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μαζί με την αγορά εργασίας».

Ο Νίκος Μηλαπίδης Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σημείωσε:«Με δεδομένο ότι ανατρέπονται ισορροπίες και συσχετισμοί στους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, θα πρέπει να εξοπλίσουμε τους εργαζόμενους με τέτοιες δεξιότητες από το σχολείο και δια βίου, με την ικανότητα να μαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν, ούτως ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί και χρήσιμοι σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Παράλληλα με το συνέδριο, πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα Masterclasses με πρακτική εξάσκηση σε τεχνολογίες αιχμής και πιστοποιητικό παρακολούθησης από το αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Ευγενίδου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονες εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, τη βιομηχανική αυτοματοποίηση, τις τεχνολογίες XR/VR, τη ναυτιλιακή εκπαίδευση και τις χρηματοοικονομικές πρακτικές της διεθνούς ναυτιλίας.

Το Future Skills Sphere ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ διεθνών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και φορέων χάραξης πολιτικής, επιβεβαιώνοντας ότι οι δεξιότητες αποτελούν το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα και την κοινωνική πρόοδο των επόμενων δεκαετιών.

Με αφετηρία τα 70 χρόνια προσφοράς του, το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των δεξιοτήτων του μέλλοντος.