Μουντιάλ 2026: Αναρωτήθηκες γιατί κυριαρχούν τα ροζ παπούτσια;

Το ροζ χρώμα στα ποδοσφαιρικά παπούτσια έχει σίγουρα αναδειχθεί ο νικήτης του φετινού Μουντιάλ - Η νέα τάση που κατέκτησε τα γήπεδα.

Tο «Χρυσό Παπούτσι», το βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ 2026, ίσως φέτος να άξιζε να έχει ...ροζ απόχρωση. Ο λόγος είναι απλός: τα ροζ ποδοσφαιρικά παπούτσια έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της διοργάνωσης, κατακτώντας τα γήπεδα και τραβώντας τα βλέμματα φιλάθλων και τηλεθεατών.

Το μήνυμα δόθηκε από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια. Στην αναμέτρηση του Μεξικού με τη Νότια Αφρική, μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών εμφανίστηκε φορώντας παπούτσια σε έντονες αποχρώσεις του ροζ.

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