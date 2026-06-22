Καιρός: Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας - Ο Μαρουσάκης εξηγεί

Τον λόγο που ο καύσωνας που σαρώνει χώρες της Δυτικής Ευρώπης λόγω των θερμών αερίων μαζών από την Αφρική δεν επηρεάζει τη χώρα μας, εξηγεί ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Κατ' αρχάς όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη αυτής της εβδομάδας θα καταγραφούν καλοκαιρινές, αλλά φυσιολογικές θερμοκρασίες, με την ακραία ζέστη που καταγράφεται στην Ευρώπη να μην αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα.

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