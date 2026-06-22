Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές: Η νέα «ασπίδα» για τα ζώα μέσα στην κρίση

Ο διευθυντής της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Νικόλαος Χρυσάκης, μιλά στο Newsbomb για τη νέα εθνική πρωτοβουλία που εντάσσει για πρώτη φορά τα ζώα στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Ένα νέο κεφάλαιο στην προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ανοίγει στην Ελλάδα με τη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών Καταστροφών, ενός οργανωμένου πλαισίου που φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι κανένα ζώο δεν θα μένει αβοήθητο σε περιόδους κρίσης.

Ο μηχανισμός εντάσσει για πρώτη φορά θεσμικά την προστασία των ζώων στον επίσημο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, προβλέποντας συγκεκριμένες διαδικασίες πρόληψης, ετοιμότητας, συντονισμού και επιχειρησιακής ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών και άλλων έκτακτων φαινομένων.

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