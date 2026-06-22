Υπόθεση Κακαλέτρη: Η ιστορία του μαθητή που αιματοκύλισε σχολείο στη Σπάρτη επειδή έμεινε μεταξεταστέος

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 22 Ιουνίου 1978, ο 19χρονος μαθητής Παναγιώτης Κακαλέτρης πήγε οπλισμένος στο λύκειο και σκότωσε δύο ανθρώπους επειδή έμεινε μετεξεταστέος.

Αυτό που για τις ΗΠΑ είναι, δυστυχώς, κάτι το συνηθισμένο, στην Ελλάδα ήταν ένα έγκλημα που γράφτηκε με αίμα στα αστυνομικά χρονικά. Στη χώρα μας οι υποθέσεις όπου μαθητές είναι οι πρωταγωνιστές ένοπλων επεισοδίων εντός των σχολείων είναι μετρημένες στα δάχτυλα.

Πιθανότατα η πιο γνωστή και πιο σοκαριστική είναι αυτή του Παναγιώτη Κακαλέτρη, του νεαρού μαθητή που τον Ιούνιο του 1978 σκόρπισε τον θάνατο σε σχολικό συγκρότημα της Σπάρτης προκαλώντας σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

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