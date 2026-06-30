Plastiras Lake Festival 2026: Τέσσερις μέρες μουσικής, λίμνης και εμπειριών

Live, γλέντια, camping και δωρεάν activities σε ένα τετραήμερο δίπλα στη Λίμνη Πλαστήρα.

Η προπώληση συνεχίζεται,

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Choose your warrior - είσαι ο zen τύπος που θα κάνεις yoga; είσαι ο τρελός που θα αρχίσει να ανεβαίνει τα Άγραφα πρωινιάτικο; είσαι γονιός αρα ψάχνεις κάτι που θα απασχολήσει το παιδί σου για να μη χάσεις το μυαλό σου και στις διακοπές;

Εδώ όλες οι επιλογές σου:

Γιόγκα

Εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά και εφήβους

Πεζοπορία

Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή εξερευνούμε τα μονοπάτια της λίμνης και τα βουνά των Αγράφων!

ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους επισκέπτες του φεστιβάλ !

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο @soul_hikes

Βιωματικό εργαστήριο "Ρίζωσε το"

Σάββατο 11/07 11:30

Αμφιθέατρο βοτανικού κήπου

Μέσα από μια βιωματική εμπειρία θα πειραματιστείς, θα γνωρίσεις νέες τεχνικές, θα λερώσεις τα χέρια σου και θα ανακαλύψεις τον κόσμο των φυτών. Έλα να μάθεις πώς αναπτύσσονται, πως πολλαπλασιάζονται και τέλος να δημιουργήσεις τα δικά σου φυτά!

ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους επισκέπτες (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο [email protected]

Βιωματικό εργαστήριο "Δημιουργία μπρελοκ από coffe waste"

Κυριακή 12/07 18:00

Αμφιθέατρο Βοτανικού κήπου

Στο εργαστήριο, θα εχεις την ευκαιρία να μετατρέψεις υπολείμματα καφέ σε ένα μοναδικό, χειροποίητο μπρελόκ, χρησιμοποιώντας bio-based υλικά.

ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους επισκέπτες (απαιτείται δήλωση συμμετοχής)

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο @wabisabi.lab

Πρακτική βοτανοθεραπεία και παρασκευή σκευασμάτων

Κυριακή 12/7 12.00μμ-1.00μμ

Αμφιθέατρο Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου

Ιδανικός για ενήλικες και παιδιά από 12 ετών και άνω

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μάθουμε πως φτιάχνουμε διάφορα σκευάσματα με βότανα για την αυτοδιαχείριση της ανθρώπινης υγείας. Βλέπουμε πως με λίγα φυτικά υλικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπιτικό φαρμακείο.

ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους επισκέπτες Απαραίτητη η κράτηση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το e-mail [email protected] το λογαριασμό @botanikoskiposneoxwriou ή το τηλέφωνο 6946476683.

Ξενάγηση και γευσιγνωσία στο παλιό οινοποιείο "Καραμήτρου" στον Μεσενικόλα Λίμνης Πλαστήρα

Στα πλαίσια του Plastiras Lake Festival θα έχεις τη δυνατότητα να προσεγγίσεις βιωματικά τον κόσμο του κρασιού!

ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους επισκέπτες (απαιτείται δήλωση συμμετοχής)

Κάνε την κράτηση σου στην σελίδα https://winerymonsieurnicolas.gr

EXTRA ACTIVITIES

(Επι πληρωμή)

Υδροποδήλατα, κανό καγιακ, mountain bike, ιππασία, αερόστατο

Μετά τα activities, πλύσου, ντύσου, κράτα την ενέργειά σου γιατί σε περιμένουν τα πιο δυνατά live και μια ξεχωριστή προβολή μουσικού ντοκιμαντέρ:

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Προβολή μουσικού ντοκιμαντέρ "Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης" των Αριστοτέλη και Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου μετά την προβολή θα είναι στην διάθεση του κοινού για Q&A με θέμα το ντοκιμαντέρ.

Δημήτρης Μυστακίδης Live

Παρασκευή 10 Ιουλίου

ΚΙΝΤΕΡΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Παιδί Τραύμα

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Λόγος Τιμής

Σάββατο 11 Ιουλίου

ΚΥΡΑΤΖΗΔΕΣ Μεσημεριανό Γλέντι

12ος Πίθηκος

Πυξ Λαξ

Γιάννης Χαρούλης

Banda Entopica

Κυριακή 12 Ιουλίου

ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Χατζηφραγκέτα

Pagan

Thievery Corporation

Dani Gambino

Λίγοι ακόμα λόγοι για να κλείσεις άμεσα το εισιτήριο σου και να μη λείψεις φέτος:

✔ Μόνο 3,5 ώρες οδήγηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή αλλιώς παλιό καλό ΚΤΕΛ ως την Καρδίτσα και μετά άστο σε εμάς. Θα έχεις και 50% έκπτωση από και προς Καρδίτσα, τι άλλο θες;

✔ Κατασκήνωση 100 μέτρα από τη λίμνη, στη σκιά για να μην ζαβλακωθείς με όλες τις παροχές, όπως ακριβώς τις θες και τις έχεις ζητήσει - σκιά, προστατευόμενος χώρος με 24ωρη φύλαξη, χώρος φόρτισης συσκευών, WC, ντουζιέρες, γιατρός 24/7

✔ Αν είσαι τόσο busy που σου βγαίνει να έρθεις μόνο μια ημέρα, αρχικά εσυ θα χάσεις, αλλά σε έχουμε φροντίσει και εσένα. Θα έχουμε ειδικό χώρο camping με ημερήσιο κόστος 2€ για θέση κράτησης χώρου σκηνής.

✔ Θα ακούσεις για άλλη μια χρονιά ένα line up που συνδυάζει πολλά μουσικά είδη και πολυσυλλεκτικό κοινό. Έλα και θα ακούσεις και κάτι που ίσως δεν είχες ακούσει όσο περιμένεις το κόλλημά σου.

✔ Δε θα σε αφήσουμε σε ησυχία, έχουμε πολλά ωραία activities, γλέντια και αν είσαι chill guy και αν είσαι πιο extreme. Ό,τι ψάχνεις σε ένα φεστιβάλ θα το βρεις εδώ - εργαστήρια, παιχνίδια για μικρούς και δραστηριότητες για μεγάλους. Ακόμα και για τους τετράποδους φίλους μας έχουμε φροντίσει να υπάρχει πάρκο για να κάνουν socializing.

✔ Αν θες να σε αφήσουμε ήσυχο όμως, το υπέροχο τοπίο της Λίμνης Πλαστήρα θα σε ηρεμήσει από τη βαβούρα της πόλης.

✔ Θα υπάρχει λεωφορείο από και προς τα γλέντια για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και να πάρεις ένα διάλειμμα από κίνηση, κόρνες, βαβούρα και καυσαέριο. Αφού υπάρχει βέβαια πάρτο, μην είσαι άλλο ένα αμάξι που θα κλείσει το σπίτι κάποιας γιαγιάς του χωριού. Θέλουμε και τη γιαγιά στο γλέντι!

✔ Ίσως στο είπε η μαμά του Δημητράκη στη συνάντηση γονέων ή ο γείτονας στο πάρκο όταν έβγαλες τον σκύλο σου βόλτα το πρωί, αλλά στο λέμε κι εμείς :

το Plastiras Lake Festival είναι για εσένα σε όποια φάση, ηλικία κι αν είσαι και με ό,τι παρέα κι αν έρθεις! Και μην ξεχνάς, μέχρι 11 χρονών τα παιδιά δεν πληρώνουν!

✔ Μπορείς να βάλεις από τώρα στη βαλίτσα το μαγιό σου γιατί σίγουρα θα θέλεις να βουτήξεις στη λίμνη. Έχουμε φροντίσει εμείς ότι θα είσαι safe - φέτος θα υπάρχει ναυαγοσώστης κοντά σου. Κάτι τελευταίο - αν είσαι τύπος που το θέλεις το beach bar σου, στο Plastiras Lake Festival θα βρεις ΚΑΙ αυτό - lake bar, μουσική, ξαπλώστρα, μαύρισμα και κολύμπι. Αντηλιακό θα φέρεις εσύ, είπαμε.

INFO BOX

PLASTIRAS LAKE FESTIVAL 2026

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9-12 Ιουλίου

ΤΡΑΓΟΥΔΑ | ΤΑΞΙΔΕΨΕ | ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

Τιμές Εισιτηρίων:

Early Birds 4ημέρου: Sold out

Προπώληση : 70€ / για το τετραήμερο

Προπώληση ημέρας : 25€

Ταμείο: Ημερήσιο: 30€ | Τετραήμερο: 80€

Θέση σκηνής: 9€ - για τους κάτοχους τετραημερου εισιτηρίου

2€ ανα ημέρα για τους κάτοχους μονοήμερου εισιτηρίου

Μεταφορά προς το Plastiras Lake Festival:

Οδικώς 3,5 ώρες από Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

Δυνατότητα μετακίνησης με λεωφορεία του φεστιβάλ από/προς την Καρδίτσα.

​50% έκπτωση στα δρομολόγια ΚΤΕΛ από Αθήνα, Θεσσαλονίκη (και όλες τις πόλεις που εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Καρδίτσας) προς την Καρδίτσα με την επίδειξη του εισιτηρίου 4ημέρου.

Δωρεάν μεταφορά από και προς τα μεσημεριανά γλέντια.

*Πληροφορίες για τους κατασκηνωτές

Η κατασκήνωση προσφέρεται για 800 θέσεις σκηνών σε έναν περιφραγμένο χώρο με 24ωρη φύλαξη. Ο χώρος της κατασκήνωσης βρίσκεται 100μ. από τη λίμνη και έχει, σε ένα μεγάλο του κομμάτι, σκίαση. Δεν υπάρχει πλέον επιπλέον χρέωση ανά άτομο για το κάμπινγκ. Όλοι αγοράζουν το ίδιο 4ήμερο εισιτήριο, ενώ ένας από την παρέα μπορεί να αγοράσει μια θέση σκηνής, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει 2–3 άτομα. Το μέγιστο μέγεθος σκηνής είναι 2,5mx3m και θα τοποθετούνται κατά την άφιξη στο χώρο του φεστιβάλ, από τη διοργάνωση με ειδική σήμανση για τη σκηνή.

Παροχές: Χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, ασφαλής χώρος φόρτισης συσκευών. Στο χώρο θα στηθούν κιόσκια με φαγητό, καφέ, πρωινό, γλυκά και μπαρ.

Παραγωγή/Διοργάνωση: Fingerprint Productions

Υπό την αιγίδα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας