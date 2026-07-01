Αυτό ανακηρύχθηκε ως το «Καλύτερο μπαρ της Ευρώπης» και βρίσκεται... στα Πετράλωνα

Το καλύτερο Μπαρ στην Ευρώπη για το 2022, (και το δεύτερο καλύτερο) βρίσκεται στην Αθήνα, σύμφωνα με την κατάταξη του «Europe’s 50 Best Bars».

Αν ζεις στην Αττική, το καλύτερο μπαρ ολόκληρης της Ευρώπης, είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου... Σύμφωνα με τη διεθνή λίστα του Europe’s 50 Best Bars 2026, την πρωτιά παίρνει το «Line» στα Πετράλωνα, ενώ και ακόμη πέντε φιγουράρουν στην κατάταξη.

«Μακριά από την κεντρική συγκέντρωση μπαρ στο κέντρο της Αθήνας, το Line βρίσκεται σε μια ήσυχη κατοικημένη γειτονιά, μέσα σε μια πρώην αποθήκη έργων τέχνης. Όταν οι ιδρυτές του The Clumsies ανέλαβαν τον χώρο το 2022, μετέτρεψαν τον ενιαίο χώρο σε ένα νεοβιομηχανικό περιβάλλον που φιλοξενεί ένα από τα πιο καινοτόμα προγράμματα μπαρ της Ευρώπης.

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