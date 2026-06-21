Χανιά: Το κίνητρο της δολοφονίας της 45χρονης που ερευνούν οι αρχές: Πώς φτάσαμε στην ομολογία του 43χρονου

Ο ανακριτικός «μαραθώνιος» με τον οποίο οι αστυνομικοί στα Χανιά απέσπασαν την ομολογία του δράστη, για τη δολοφονία της 45χρονης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μπήκε σε λεπτομέρειες για τον ανακριτικό «μαραθώνιο» με τον οποίο οι αστυνομικοί στα Χανιά απέσπασαν την ομολογία του 43χρονου, για τη γυναικοκτονία της 45χρονης.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, τόνισε ότι υπήρχε από την πρώτη στιγμή η πεποίθηση πως η εξαφάνιση της γυναίκας έκρυβε εγκληματική ενέργεια. Ειδικά η καθυστερημένη δήλωση της εξαφάνισης, λόγω της νοσηλείας του αδελφού της 45χρονης, έδωσε στον δράστη χρόνο να καλύψει τα ίχνη του.

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