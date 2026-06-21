«Χύμα Ραπ Πρότζεκτ 2»: Η Aeon είναι πάντα εδώ για μας

Το «Χύμα Ραπ Πρότζεκτ 2» της Aeon είναι μια αληθινή δροσιά, ένα αυθεντικό ραπ μάθημα. Respect ρε ντίβα!

Τα λόγια πέφτουν στο χαρτί (ποιο χαρτί ρε!!!) όπως έρχονται. Πάμε. Και έλα δώσε τον τόνο, τον πόνο, τον τρόπο, τον στόχο, δείξε τον δρόμο, την αλήθεια, τον ήλιο, το φεγγάρι, κρατά τον ρυθμό, χόρεψε, γέλασε, ξέδωσε και αφέσου στον τρόπο που ραπάρει το αλάνι που ακούει στο όνομα Aeon. Η τύπισσα είναι σούπερ άτομο και αγαπά τη μουσική, τη ραπ, τη μουσική δηλαδή, τη ραπ και ξανά τη μουσική… Εντάξει δεν βγάζει νόημα αυτό, λες και βγήκε από σκηνή του Καλημέρα Ζωή (σ.σ σίριαλ στα 90’s από το Νίκο Φώσκολο). Τέλος πάντων… Η Aeon «πατά» όπως θέλει σε αυτό είδος, γράφει όπως θέλει και όταν αφηγείται μας δίνει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Αλλάζω παράγραφο, ματιά, σκοπιά και μιλιά. Η ράπερ είναι ντίβα που χαίρεσαι να μιλάς μαζί της, είναι αξιόλογη, είναι στον χώρο του underground και την ξέρουν όλοι όσοι αγαπάνε αυτό το είδος που σου φέρνει τη αλήθεια από τα κάτω, από τους δρόμους και από τους ανθρώπους. Η ραπ και η κουλτούρα του χιπ-χοπ έχουν και την έννοια, την κατάσταση, του «χύμα» μέσα τους. Από το στο δίνω ωμό […] και γα@#σε το στο «Χύμα Ραπ Πρότζεκτ 2».

Παρέα για το καλοκαίρι (και όλο τον χρόνο)



Όταν η Aeon ετοίμαζε το πρώτο «Xύμα Ραπ Πρότζεκ» μας είχε κάνει την τιμή να μιλήσει στο Gazzetta. Μας είχε πει τότε (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας): Το Χύμα ραπ πρότζεκτ προέκυψε από το γεγονός ότι είχα πάρα πολλά σόλο κομμάτια διάσπαρτα. Σε αυτό το άλμπουμ όλα τα τραγούδια είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τη διάθεσή μου. Είναι χορευτικά, ανεβαστικά… Αυτό δεν το είχα κάνει στο παρελθόν. Ξεκίνησε λίγο με κάποια νεύρα που έβγαλα σε κάποιους σχολιασμούς με το ραπ κυνηγητό. Έπειτα συνέχισα με πιο χορευτικούς ρυθμούς, δικούς μου πειραματισμούς, punch lines.. Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να κάνω και αυτό κορυφώθηκε με το Rap Diva.

Η διάθεση της δεν αλλάζει. Η Aeon διαρκώς εξελίσσεται και διαρκώς μας δείχνει το ταλέντο της σε στίχο (βαθιά ανθρώπινοι, κοινωνικοί, ενίοτε με σαρκαστική, ειρωνική διάθεση), «πάτημα» σε ρυθμό, προσαρμογή της φωνής στο τοπίο του εκάστοτε κομματιού και φυσικά σε flow και delivery. Κάθε της δουλειά είναι πολύπτυχη, ποτέ μονοσήμαντη. Αυτό το EP έχει την ευμετάβλητη διάθεση και την πολυεπίπεδη έκφραση που είχε και το πρώτο εγχείρημα. Η Aeon κρατά το ανεπιτήδευτο ύφος και με την ικανότητα και την προσωπικότητά της μας δίνει κάτι που θα μας κάνει παρέα το καλοκαίρι (και όλο τον χρόνο).

Περνάμε καλά με το «Χύμα Ραπ Πρότζεκτ 2»



Το «Χύμα Ραπ Πρότζεκτ 2» αποτελείται από πέντε κομμάτια και αντανακλά τη σκέψη και την αντίληψη της Aeon γύρω από τη ραπ. Ήτοι, ο καλλιτέχνης που πασχίζει να βρει τη δημιουργική ταυτότητά του, να δώσει χαρά στον κόσμο, να πάρει δύναμη από τη μουσική, να μεταδώσει εύθυμα αλλά και ουσιαστικά μηνύματα, να μπει σε ρόλους και να τολμήσει ό,τι του έρθει στο μυαλό. Εδώ η Aeon μας κάνει να περνάμε καλά, να ξεχνάμε για λίγο πραγματικότητα και προβλήματα και μας δίνει την ευκαιρία να δούμε την πιο φωτεινή πλευρά της ζωής.

Το ξεκίνημα γίνεται με το «Άμα Θέλω» (Aeon στον τεκέ). Μια αισθησιακή, ευδιάθετη λούπα με παιχνιδιάρικους ήχους. που σε βάζει στον κόσμο του «Χύμα». Το δεύτερο το κομμάτι είναι το «Μεγάλη Αρκάνα». Ανατολίτικοι ήχοι πάνω σε κλασικά μπιτ και στακάτα λόγια που μπερδεύονται με μια ηλεκτρονική, dance, ειρωνική διάθεση και το flow της που «σκοτώνει»… Η συνέχεια γίνεται με το «Σάμπα» (με Βαγγελιώ Φασουλάκη, Γιώργο Μανωλάκη). Και πάλι το ανέμελο, αποστομωτικό ύφος και πάλι ο πειραματισμός και η ταχύτητα. Εδώ έχουμε και τη γλυκιά συνοδεία του μπουζουκιού. Επόμενο track το «Του κλέφτη». Η ράπερ τα «χώνει» άμεσα και αδιαπραγμάτευτα με στυλ και χάρη. Τελευταίο τραγούδι το «Σε θέλω». Εδώ βοηθάει και ο Pan Pan που ανεβάζει την φευγάτη και ελεύθερη διάθεση της Aeon. Τη μουσική παραγωγή να υπογράφουν οι Aeon, Θανάσιμος & Azo. Τα scratches έγιναν από τον Dj Silkroad. Το «Χύμα Ραπ Πρότζεκτ 2» είναι το χαμόγελο, η πονηρή ματιά και το γοητευτικό ύφος της ραπ ντίβας.

-Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από rapnroll.gr

*Η Aeon σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

