Feels like the first time: Οι Foreigner ροκάρουν 50 χρόνια!

Πενήντα χρόνια μετά τη «γέννησή» τους, οι Foreigner εξακολουθούν να είναι από τα επιτυχημένα κεφάλαια της κλασικής ροκ. Για τον ιδρυτή τους, Mick Jones, η διαδρομή αυτή μοιάζει απίστευτη, ακόμα και τώρα. Για εμάς, παραμένουνCold as Ice και συνάμα Hot Blooded...

Στα μέσα της δεκαετίας του '70, ο Βρετανός κιθαρίστας και συνθέτης, Mick Jones, βρισκόταν σε μια περίοδο αβεβαιότητας. Έχοντας ήδη συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα όπως ο George Harrison, ο Peter Frampton και ο Johnny Hallyday, αλλά και έχοντας περάσει από τους Spooky Tooth, αναζητούσε το επόμενο δημιουργικό του βήμα. Αυτό δεν άργησε να έρθει. Το 1976 στη Νέα Υόρκη δημιούργησε τους Foreigner, μια αγγλοαμερικανική μπάντα με τον Ian McDonald των King Crimson και τον χαρισματικό Lou Gramm στα φωνητικά.

Η συνέχεια είναι γνωστή (κι αν όχι, θα έπρεπε να είναι): Επτά διαδοχικοί πολυπλατινένιοι δίσκοι, δεκατέσσερις επιτυχίες στο Top 20 του Billboard Hot 100, περισσότερα από 50 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και, το 2024, η πολυαναμενόμενη είσοδος στο Rock&Roll Hall of Fame.

«Πενήντα χρόνια είναι μια τεράστια διαδρομή και αισθάνομαι πραγματικά περήφανος», παραδέχεται ο 81χρονος πλέον Τζόουνς, ο οποίος απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις από το 2022 εξαιτίας της νόσου του Πάρκινσον. «Όταν ξεκινούσαμε, κανείς δεν περίμενε ότι οι Foreigner θα είχαν τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής», δήλωσε πρόσφατα.

Τα τραγούδια πάνω απ' όλα

Ίσως το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο στην ιστορία των Foreigner είναι πως μισό αιώνα μετά το ξεκίνημά τους συνεχίζουν να γεμίζουν συναυλιακούς χώρους χωρίς την παρουσία κάποιου αυθεντικού μέλους στη σκηνή σε μόνιμη βάση. Για τον Mick Jones, η εξήγηση είναι απλή: η δύναμη βρίσκεται στα ίδια τα τραγούδια.

Ποτέ δεν κυνήγησαν τη δημοσιότητα των ροκ σταρ. Η προσοχή τους ήταν πάντα στραμμένη στη μουσική. Οι περισσότεροι μπορεί να μην μπορούν να κατονομάσουν τα αρχικά μέλη, όμως γνωρίζουν τα τραγούδια.

Την ίδια φιλοσοφία συμμερίζεται και ο επί χρόνια μάνατζερ του συγκροτήματος, Phil Carson, ο οποίος υποστηρίζει πως οι Foreigner δεν στηρίχθηκαν ποτέ σε εμβληματικές προσωπικότητες τύπου Mick Jagger ή Robert Plant. Η πραγματική τους ταυτότητα ήταν πάντα τα τραγούδια και η ποιότητά τους.

Η δεύτερη ζωή των Foreigner

Η πορεία, βέβαια, δεν υπήρξε ανέφελη. Οι σχέσεις ανάμεσα στον Mick Jones και τον Lou Gramm πέρασαν από πολλές δοκιμασίες, ενώ η οριστική αποχώρηση του τελευταίου το 2003 άφησε το συγκρότημα μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή.

Με πρωτοβουλία του Carson, δημιουργήθηκε μια νέα σύνθεση, με βασικά στελέχη τον Jeff Pilson και τον Jason Bonham, ενώ το 2005 ο Kelly Hansen ανέλαβε τον ρόλο του frontman, παραμένοντας στη θέση αυτή για δύο δεκαετίες.

Η αναγέννηση ήταν εντυπωσιακή. Οι περιοδείες επέστρεψαν στη ζωή τους, οι νέες γενιές γνώρισαν τη μουσική των Foreigner μέσα από κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές, ενώ οι κλασικές επιτυχίες τους απέκτησαν ξανά δυναμική.

Ακόμη και ο Lou Gramm επανήλθε περιστασιακά στη σκηνή, αφήνοντας πίσω τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν.«Ένιωσα ότι ήρθε η στιγμή να αφήσω στην άκρη όσα κουβαλούσα επί χρόνια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μια νέα εποχή

Το 2025 σηματοδότησε ακόμη μία αλλαγή. Μετά την αποχώρηση του Kelly Hansen, ο Luis Maldonado ανέλαβε τον ρόλο του βασικού τραγουδιστή, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους για το συγκρότημα, ιδιαίτερα προς τη λατινοαμερικανική αγορά.

Οι Foreigner έχουν ήδη ηχογραφήσει ισπανόφωνες εκδοχές ορισμένων μεγάλων επιτυχιών τους, ενώ η συνεργασία στο «I Want To Know What Love Is» με τη Joy Huerta των Jesse&Joy έδωσε μια διαφορετική διάσταση σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους.«Υπάρχει μια αίσθηση ανανέωσης και ενθουσιασμού», εξηγεί ο Jeff Pilson. «Όλοι λειτουργούν με κοινό όραμα και αυτό δημιουργεί μια πολύ θετική ενέργεια».

Ανέκδοτο υλικό και νέες κυκλοφορίες

Το αρχειακό υλικό παραμένει ανεξάντλητο. Τα τελευταία χρόνια ήρθαν στο φως κομμάτια που είχαν μείνει στα συρτάρια επί δεκαετίες, όπως το «Turning Back The Time» και το «Fool If You Love Him», ενώ ο Mick Jones αποκάλυψε ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερα τραγούδια που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.Μάλιστα, πρόσφατα συναντήθηκε ξανά με τον Lou Gramm και τον Luis Maldonadoστη Νέα Υόρκη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνεργασιών πάνω σε... ξεχασμένες ηχογραφήσεις.

Μια χρονιά γεμάτη επετειακές δράσεις

Οι εορτασμοί για τα 50 χρόνια των Foreigner περιλαμβάνουν ακουστικές περιοδείες, συμφωνικές συναυλίες, εμφανίσεις στην Ευρώπη και ειδικές παραστάσεις αφιερωμένες στο ιστορικό άλμπουμ 4.

Παράλληλα, έχει ετοιμαστεί το μιούζικαλ «Feels Like The First Time - The Foreigner Musical», ενώ μέσα στη χρονιά αναμένεται και ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του Σκωτσέζου σκηνοθέτη George Scott, γνωστού για τις δουλειές του γύρω από τον Jimi Hendrix και τους Duran Duran.

Και τα σχέδια δεν σταματούν εκεί. Οι επετειακές εκδόσεις των άλμπουμ Foreigner, Double Vision και Head Games βρίσκονται ήδη στα σκαριά, ενώ συναυλίες έχουν προγραμματιστεί για αρκετά χρόνια μπροστά.

Για τον Phil Carson, το μέλλον παραμένει ξεκάθαρο. «Όσο ο κόσμος αγαπά αυτά τα τραγούδια και συνεχίζει να θέλει να τα ακούει ζωντανά, οι Foreigner θα βρίσκονται εκεί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς».

Πενήντα χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, οι Foreigner αποδεικνύουν ότι η πραγματική κληρονομιά μιας μουσικής μπάντας δεν βρίσκεται μόνο στα πρόσωπα, αλλά κυρίως στα τραγούδια που καταφέρνουν να διαπερνούν τις δεκαετίες. Και στη δική τους περίπτωση, αυτά εξακολουθούν να τα ακούς και να τα νιώθεις like the first time...