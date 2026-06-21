Βρέθηκε η σορός της 45χρονης στα Χανιά: Ομολόγησε ο ενοικιαστής

Βρέθηκε η σορός της 45χρονης που αγνοούνταν στα Χανιά, με τον 43χρονο ενοικιαστή που θεωρούνταν κεντρικός ύποπτος να ομολογεί στον φόνο.

Bρέθηκε η σορός της 45χρονης που αγνοούνταν στα Χανιά, με τον 43χρονο ενοικιαστή που θεωρούνταν κεντρικός ύποπτος να ομολογεί στον φόνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος φερόμενος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της, ενώ οι αρχές διεξήγαγαν έρευνές που τους οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού. Πρόκειται για αγροτική περιοχή που βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του θύματος.

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