Τζέιμς Μπάροουζ: Πέθανε ο άφταστος σκηνοθέτης από τα «Φιλαράκια» και το «Big Bang Theory»

Ο Τζέιμς Μπάροους, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μερικών από τις πιο γνωστές σειρές στην Αμερικανική τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

ΟΤζέιμς Μπάροους, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μερικών από τις πιο γνωστές σειρές στην Αμερικανική τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση ​​σε μια δήλωση στο PEOPLE. Ο Μπάροους είχε μια δεκαετή καριέρα στην τηλεόραση που ξεκίνησε με το The Mary Tyler Moore Show.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr