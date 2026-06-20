Τζέιμς Μπάροουζ: Πέθανε ο άφταστος σκηνοθέτης από τα «Φιλαράκια» και το «Big Bang Theory»
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Ο Τζέιμς Μπάροους, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μερικών από τις πιο γνωστές σειρές στην Αμερικανική τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.
ΟΤζέιμς Μπάροους, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μερικών από τις πιο γνωστές σειρές στην Αμερικανική τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.
Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση σε μια δήλωση στο PEOPLE. Ο Μπάροους είχε μια δεκαετή καριέρα στην τηλεόραση που ξεκίνησε με το The Mary Tyler Moore Show.
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