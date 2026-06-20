«2 χιλιάρικα σούπερ»: Με πόσες δραχμές φούλαρες το αμάξι;

Από το «2 χιλιάρικα σούπερ» του 2002 στο εικοσάρικο της ντροπής του 2026. Η αλήθεια για τις τιμές της βενζίνης.

Έπεσε στα χέρια μου μια αρχειακή φωτογραφία από τις αρχές του 2002. Από εκείνες τις ξεχασμένες λήψεις που τις κοιτάς και σε πιάνει μια γλυκόπικρη μελαγχολία, γιατί ναι μεν αναπολείς το τότε, αλλά ξέρεις πως φτάσαμε στο σήμερα.

Είναι τραβηγμένη σε ένα τυχαίο βενζινάδικο, στην καρδιά της περιβόητης περιόδου της «διπλής κυκλοφορίας». Τότε που ρώταγες «πόσο κάνει αυτό και σε δραχμές και σε ευρώ;»

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