Σαντορίνη: Η «κατάρα» του Instagram - Έβαλαν ξυπνητήρι και στήθηκαν στην ουρά για ένα... κλικ

Αδιανόητες εικόνες στην Οία της Σαντορίνης, με δεκάδες τουρίστες να στήνονται στην ουρά από τις 7 τα ξημερώματα για μια φωτογραφία.

Η λαχτάρα για το απόλυτο στιγμιότυπο στα social media φαίνεται πως ξεπερνά κάθε όριο, με τη Σαντορίνη να πρωταγωνιστεί για ακόμη μια φορά στο φαινόμενο της τουριστικής φρενίτιδας. Ένα νέο βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου αποκαλύπτει τη... σκληρή πραγματικότητα πίσω από την πολυπόθητη «καρτ ποστάλ» του νησιού, καταγράφοντας αδιανόητες ουρές από τα άγρια χαράματα.

Ειδικότερα, τα πλάνα που τράβηξε επισκέπτης του νησιού στην ειδυλλιακή Οία είναι άκρως αποκαλυπτικά. Η ώρα είναι μόλις 7 το πρωί και τουλάχιστον 50 άτομα περιμένουν ήδη, σχηματίζοντας μια τεράστια ουρά. Ο μοναδικός τους στόχος να εξασφαλίσουν το ιδανικό «κλικ» με φόντο τους παγκοσμίως διάσημους μπλε τρούλους και το απαράμιλλο κυκλαδίτικο τοπίο.

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