Η Παραστού Αχμαντί καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα, επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ στο YouTube

Η απόφαση προφανώς και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο σκοταδισμός καλά κρατεί στο Ιράν, μετά και την απόφαση που πήρε το Ποινικό Δικαστήριο για την Παραστού Αχμαντί, η οποία τόλμησε να τραγουδήσει ζωντανά στο κανάλι της στο Youtube το 2024, χωρίς χιτζάμπ. Τόσο η ίδια, όσο και οι μουσικοί, καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα, διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση από κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν την προσβολή δημόσιας αιδούς μέσω της παραγωγής και δημοσίευσης «χυδαίου και ανήθικου περιεχομένου» στο διαδίκτυο.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόροι που έχουν εξετάσει τα σχετικά έγγραφα να εκτιμούν ότι οι επανειλημμένες συλλήψεις και διώξεις καλλιτεχνών που εκφράζουν δημόσια την αντίθεσή τους στο καθεστώς εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια καταστολής της πολιτιστικής διαφωνίας.

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