«Συγγνώμη που υπήρξα»: Ο Σπύρος Γραμμένος κερδίζει και την A.I!

To Gazzetta άκουσε τον νέο δίσκο, «Συγγνώμη που υπήρξα», του Σπύρου Γραμμένου. Αυτός ο τύπος παίζει και είναι παντού!

Κοιτάξτε πώς έχει η φάση με τον Σπύρο Γραμμένο. Αυτός ο τύπος είναι σαν τον φαντομά. Εκεί που τον βλέπεις, εκεί και τον χάνεις! Προφανώς και δεν ισχύει αυτό. Συμβαίνει όμως! Μπερδευτήκατε; Καλά κάνατε. Και συνεχίζουμε… Ο καλλιτέχνης αυτός είναι εκείνος που θα δεις να παίζει στην Καπνικαρέα, στον κήπο του Μεγάρου, στα Μέγαρα, για δυο βραδιές, στο Φεστιβάλ του… όχι, δεν το λέμε, μην τον κάψουμε κιόλας τον άνθρωπο. Θα τον δεις και σε κάποιο μπαράκι των 53 τετραγωνικών να παίζει για τη φάση και τους «φασαίους». Θα τον δεις και θα του βγάλεις το καπέλο να παίζει και να στηρίζει ευγενικούς και ουσιαστικούς σκοπούς. Θα τον δεις στην Ικαρία να χορεύει τον «Ικαριώτικο», να κάνει μπάνιο και αν του αρέσει θα βγάλει και την κιθάρα του. Θα τον δεις να παίζει δίπλα σε λίμνες, δίπλα σε σκηνές και στην Αντίπαρο (άσχετο αυτό).

Και ενώ θα τον βλέπετε παντού, αυτός θα είναι σπίτι του και θα βλέπει τους «Blues Brothers»! Και ξέρετε πώς γίνεται αυτό; Όχι γιατί ο Γραμμένος νίκησε την A.I, αλλά γιατί ο Γραμμένος είναι ιδέα, είναι αέρας, είναι μαγκιά, είναι η παρέα και το χαμόγελό μας. Τραγουδοποιός ο κύριος, άνθρωπος δηλαδή που φτιάχνει μουσική και συναισθήματα. Και αυτά πάνε παντού ρε σεις, παντού! Ε, κι αν ενοχλείστε, δεχτείτε, ακούστε, τον νέο δίσκο του, το «Συγγνώμη που υπήρξα».

Μεταξύ σοβαρού και αστείου λέει τα πάντα!



Ο Σπύρος Γραμμένος έχει καταφέρει να φτιάξει το δικό του ύφος και να βρει τον δικό του τρόπο απεύθυνσης στο κοινό. Με άλλα λόγια, έχει καλλιτεχνική ταυτότητα που λέει: μεταξύ σοβαρού και αστείου θα σας πω τα πάντα! Αν εσείς βλέπετε μια ανούσια ελαφρότητα σε αυτό, κάνετε λάθος. Το να κρατάς την ισορροπία μεταξύ σάτιρας και κοινωνικής/δραματικής αφήγησης είναι δύσκολο. Όταν αυτό επιτυγχάνεται είναι το λιγότερο αξιόλογο. Σε αυτό το πεδίο μπορούν να ακουστούν και να ειπωθούν πολλά και ο Γραμμένος δεν διστάζει, μας δίνει πολλά και διαφορετικά.

Και πριν πούμε γι’ αυτά που αντιληφθήκαμε, θα σταθούμε στο εξώφυλλο του δίσκου. Ένα περιστέρι μας κοιτά αθώα και περιπαικτικά. Ένα πλάσμα που υπάρχει στην πόλη και θα υπάρχει πάντα. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει, πώς θα κινηθεί και που θα αράξει, θα σταθεί, θα δράσει. Μια γλυκιά αναρχία κομίζει αυτό το πουλί που όλους τους εκνευρίζει και όλους τους παρασύρει στο πνεύμα του. Ε, ο Γραμμένος είναι αυτός που σας κερδίζει με την άναρχη συμπεριφορά του, με την ευγένεια, την ευδιαθεσία του, τις μουσικές, τους στίχους του. Τώρα, κάποιοι μπορεί να εκνευριστείτε μαζί του. Κακώς, αλλά υπάρχετε και εσείς. Θυμηθείτε όμως: ο εκνευρισμός θα σας μείνει και αυτός στο απρόβλεπτο θα πάει και θα σας πει «Συγγνώμη που υπήρξα».

Μουσικό καλειδοσκόπιο



Ο δίσκος αποτελείται από 11 κομμάτια και είναι ένα μουσικό καλειδοσκόπιο. Σε αυτή τη δουλειά θα ακούσετε, νιώσετε, την εύθυμη, σατιρική, πλευρά του δημιουργού. Θα ακούσετε την ευαίσθητη, ήρεμη, chill out, προσέγγισή του. Θα ακούσετε τη νοσταλγική, λαϊκά διασκεδαστική πλευρά του. Θα ακούσετε την κρυφή ευαισθησία του που βγαίνει μέσα από το χιούμορ. Θα ακούσετε τους ψιθύρους, το αισθαντικό, με ένα μειδίαμα ύφος του. Θα ακούσετε μια ξέφρενη ροκ διάθεση. Θα ακούσετε ένα καθαρό storytelling, με να ραπ υπόβαθρο. Θα ακούσετε παθιασμένες, πολιτικές, φωνές. Θα ακούσετε μια βαθιά ανθρώπινη μπαλάντα. Θα ακούσετε ένα νανούρισμα ένα παραμύθι…

Ο δίσκος προσφέρεις ηλεκτρικούς, ηλεκτρονικούς ήχους, γλυκιές μελωδίες, καθαρές ενορχηστρώσεις και αληθινά συναισθηματικές ερμηνείες. Οι στίχοι έχουν κάτι από τις μνήμες και τις ξεχασμένες καλές μας στιγμές. Στο άλμπουμ υπάρχουν συνεργασίες με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, Renovatio. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που είναι και ο Σπύρος Γραμμένος: μια νότα δροσιάς και μια φωτεινή υπόσχεση για το μέλλον.

*Ο Σπύρος Γραμμένος σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

