Το ρήγμα-ρεκόρ των 3.000 χιλιομέτρων - Πρωτοφανής παγκόσμιος σεισμικός κίνδυνος

Τα γεωλογικά αίτια του φαινομένου και οι συγκρίσεις με το παρελθόν

Ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 9,0 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία το 2011, προκαλώντας το τραγικό πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα, μετακίνησε κυριολεκτικά ολόκληρη τη χώρα περίπου 5-6 χιλιοστά προς τα ανατολικά. Δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ένα γεωλογικό φαινόμενο που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στην ιστορία της σεισμολογίας και το οποίο περιγράφεται πλέον λεπτομερώς σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science.

Σύμφωνα με ειδικούς του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ένα κύμα που δημιουργήθηκε από τον κύριο σεισμό της 11ης Μαρτίου 2011 ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στο εσωτερικό της Γης, ανακλάστηκε απευθείας στον πυρήνα του πλανήτη και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιφάνεια.

Αυτή η υπόγεια διαδρομή επανενεργοποίησε τα όρια των τεκτονικών πλακών στην περιοχή της Ιαπωνίας, προκαλώντας ένα γιγαντιαίο και αόρατο ρήγμα στον φλοιό της Γης, το οποίο αναδιαμορφώνει πλήρως τα έως σήμερα γνωστά μοντέλα παγκόσμιου σεισμικού κινδύνου.

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