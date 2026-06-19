Ο προϊστορικός θηρευτής του λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

Εκεί που η κρατική μηχανή αδυνατεί να δώσει λύσεις, η ίδια η φύση αναδεικνύει τον δικό της πρωταθλητή

Το σκηνικό τρόμου που έχει στηθεί στις ελληνικές παραλίες δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε λουόμενους και απόγνωση στους επαγγελματίες αλιείς, με το πρόβλημα να μετακινείται πλέον από το νότιο Αιγαίο προς τον Ευβοϊκό και τον Σαρωνικό.

Κι όμως, εκεί που η κρατική μηχανή αδυνατεί να δώσει λύσεις, η ίδια η φύση αναδεικνύει τον δικό της πρωταθλητή. Σύμφωνα με επιστημονικές καταγραφές, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta αποτελεί τον μοναδικό επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή που καταβροχθίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, λειτουργώντας δυνητικά ως ο απόλυτος βιολογικός ρυθμιστής της εισβολής.

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